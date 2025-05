Josh O’Connor abbandona il film di Luca Guadagnino: le ultime novità dal Festival di Cannes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attore Josh O’Connor, noto per il suo ruolo in “The Crown“, ha recentemente rivelato di aver lasciato la produzione del film “Camere separate“, diretto da Luca Guadagnino. Questa notizia è emersa durante il Festival di Cannes, dove O’Connor è stato ospite per presentare il suo nuovo progetto “The History of Music“. La decisione di O’Connor segna un cambiamento significativo nel cast del film, che continua a suscitare grande interesse tra i fan del regista italiano.

La dichiarazione di Josh O’Connor

Durante un’intervista, Josh O’Connor ha confermato la sua assenza dal progetto, affermando: “Sfortunatamente non parteciperò al film. Luca sta lavorando tutto il tempo, è impegnatissimo e ci sentiamo spesso. Sembra che realizzerà l’adattamento, ma non con me”. Queste parole evidenziano non solo la sua stima per Guadagnino, ma anche il rispetto per il lavoro che il regista sta portando avanti. O’Connor aveva già collaborato con Guadagnino nel film “Challengers“, e la sua uscita da “Camere separate” ha suscitato curiosità riguardo alle motivazioni dietro questa scelta.

La situazione di Luca Guadagnino

Questo sviluppo arriva in un momento delicato per Luca Guadagnino, che ha recentemente visto la pre-produzione del suo film “Sgt. Rock” sospesa presso i DCU Studios. Secondo quanto riportato dall’insider Jeff Sneider, la causa di questa interruzione potrebbe essere legata alla riluttanza dello studio a concedere un budget di oltre 75 milioni di dollari per il progetto. Guadagnino, noto per il suo stile distintivo e le sue opere di successo, continua a lavorare su diversi progetti, ma la sua situazione attuale solleva interrogativi sulla direzione futura della sua carriera.

I prossimi progetti di Josh O’Connor

Nonostante l’abbandono di “Camere separate“, Josh O’Connor ha in programma di tornare presto sullo schermo. Lo vedremo in “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“, un film di Rian Johnson che sarà disponibile su Netflix. In questo progetto, O’Connor interpreterà probabilmente un prete, un ruolo che potrebbe rivelarsi intrigante e complesso. La sua carriera continua a crescere, e i fan attendono con ansia di vedere come si evolverà il suo percorso artistico.

I progetti futuri di Luca Guadagnino

Per quanto riguarda Luca Guadagnino, il regista ha numerosi progetti in cantiere. Tra questi, si vocifera di un remake di “American Psycho” e di diversi adattamenti di opere letterarie, tra cui “Il signore delle mosche” e “I Buddenbrook“. Guadagnino ha recentemente completato un film intitolato “After the Hunt“, con protagonisti Julia Roberts e Andrew Garfield, la cui uscita è prevista per l’autunno del 2025. Secondo le prime anticipazioni, “After the Hunt” potrebbe debuttare al Festival di Venezia 2025, un evento che potrebbe ulteriormente consolidare la reputazione del regista nel panorama cinematografico internazionale.

La trama di “Camere separate“

“Camere separate“, il film da cui O’Connor si è ritirato, è un adattamento del romanzo di Pier Vittorio Tondelli, pubblicato nel 1989. La storia segue Leo, uno scrittore trentenne che affronta il dolore per la perdita del suo compagno Thomas, un musicista tedesco. Attraverso lunghe riflessioni e flashback, il romanzo esplora la loro relazione, che si sviluppa in diverse città europee come Milano, Parigi, Londra e Firenze. La sceneggiatura è stata scritta da Francesca Manieri, che ha già collaborato con Guadagnino nella serie “We Are Who We Are“. La produzione del film sarà curata da Lorenzo Mieli, attraverso un accordo con Fremantle, promettendo di portare sul grande schermo una storia profonda e toccante.

