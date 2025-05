Josh Hartnett protagonista di una nuova miniserie Netflix ambientata a Terranova

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Josh Hartnett, noto per il suo ruolo in Penny Dreadful, torna sul piccolo schermo con un nuovo progetto su Netflix. L’attore, che ha già impressionato il pubblico con la sua interpretazione in Black Mirror, sarà il protagonista di una miniserie ambientata a Terranova, un’isola canadese situata lungo la costa orientale. Questo nuovo lavoro, ancora privo di titolo, è frutto della collaborazione con Jesse McKeown, già noto per le sue produzioni di successo come The Sinner e The Umbrella Academy. A supportare il progetto c’è anche Jessica Rhoades, produttrice esecutiva di serie celebri come Black Mirror, Sharp Objects e The Affair.

La trama della miniserie

La storia si sviluppa in una remota cittadina di Terranova, dove una misteriosa creatura marina inizia a seminare il panico tra gli abitanti. Il personaggio interpretato da Hartnett, un pescatore determinato e tenace, si trova a dover affrontare una sfida senza precedenti. La sua missione è proteggere non solo la sua famiglia, ma anche la comunità e il modo di vivere che sta lentamente scomparendo. La trama promette di esplorare temi di resilienza e lotta contro le avversità, offrendo uno spaccato della vita in una località isolata e delle sue tradizioni.

Collaborazioni precedenti e carriera di Josh Hartnett

Hartnett e Rhoades hanno già collaborato in passato, in particolare nel terzo episodio della sesta stagione di Black Mirror, intitolato Beyond the Sea. Questa esperienza pregressa potrebbe rivelarsi vantaggiosa per il nuovo progetto, dato il legame già consolidato tra i due. L’attore ha una carriera ricca di ruoli memorabili, avendo recitato in serie come Cracker, Paradise Lost e Die Hart, oltre a essere stato protagonista in L’indice della paura. Recentemente, Hartnett ha fatto un’apparizione nella popolare serie FX The Bear, dimostrando la sua versatilità e capacità di adattarsi a diversi generi e stili narrativi.

Aspettative e impatto della miniserie

La miniserie su Netflix rappresenta un’opportunità per esplorare un genere che unisce elementi di thriller e dramma, con un’ambientazione unica come quella di Terranova. La scelta di un pescatore come protagonista offre la possibilità di approfondire le dinamiche di una comunità legata al mare e alle sue tradizioni, mentre la presenza di una creatura marina misteriosa introduce un elemento di suspense e mistero. Con la produzione di professionisti del settore e un cast di talento, le aspettative per questo progetto sono elevate. Gli appassionati di serie tv e i fan di Hartnett attendono con interesse il debutto di questa nuova avventura televisiva.

