Josh Duhamel confermato in “Shotgun Wedding”

La star di “Transformers”, Josh Duhamel, è ufficialmente a bordo del film “Shotgun Wedding” di Lionsgate assieme a Jennifer Lopez. Anche Jennifer Coolidge e Sonia Braga si uniranno per interpretare rispettivamente le mamme dei personaggi di Duhamel e Lopez.

Josh Duhamel entra nel cast insieme a Jennifer Coolidge e Sonia Braga

L’annuncio è stato dato da Erin Westerman, presidente della produzione per la Lionsgate Motion Pictures Group.

“Non potremmo essere più felici per i nostri sposi di questo matrimonio con fucile a pompa”, ha detto Westerman, confermando il casting di Duhamel. “Sappiamo che Josh e Jennifer saranno una coppia avvincente, sexy e divertente sullo schermo mentre il loro matrimonio da sogno esplode in un incubo memorabile. Siamo anche entusiasti di portare Jennifer e Sonia nel nostro cast come madri degli sposini. I loro talenti recitativi e comici aggiungeranno un altro livello divertente a questa già ricca commedia d’azione “.

Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro adorabili ma molto ostinate famiglie per un matrimonio proprio mentre la coppia comincia ad avere dei dubbi sulla loro relazione. E se questo non fosse abbastanza una minaccia per la celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando l’intera festa viene presa in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato completamente nuovo in questa avventura esilarante e adrenalinica in cui Darcy e Tom devono salvare i loro cari, a meno che prima non si uccidano a vicenda.

James Myers e Scott O’Brien stanno supervisionando la produzione per Lionsgate. Robert Melnik ha negoziato gli accordi per conto dello studio. Le riprese inizieranno questo mese.

Qualche informazione in più sul cast

Sonia Braga ha recentemente recitato nel film brasiliano “Bacurau”, candidato all’Independent Spirit Award, del regista Kleber Mendonça Filho. Ha ricevuto anche il plauso per il suo ruolo da protagonista in “Aquarius”, un successo al Festival a Cannes.

Jennifer Coolidge è conosciuta maggiormente per la sua partecipazione ad esilaranti film come “La rivincita delle bionde”. Ha recitato nella serie della HBO “The White Lotus” e in “2 Broke Girls” della CBS, così come nel recente film “Like a Boss”.

Josh Duhamel apparirà nella serie Netflix “Jupiter’s Legacy” di cui è il protagonista. La filmografia dell’attore include: “Tuo, Simon”, la saga di “Transformers” e “Tre all’improvviso”. Per 106 episodi, Duhamel ha interpretato Danny McCoy in “Las Vegas” della NBC.

Federica Contini

03/02/2021