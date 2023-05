Joseph Fiennes sulla nuova serie di Harry Potter: “non capisco perché reinventare tutto”

Joseph Fiennes, attore noto per i ruoli in “Shakespeare in Love” e per serie come “The handmaid’s tale” e “American Horror Story”, fratello di Ralph Fiennes, ovvero Voldemort in Harry Potter, dice la sua sulla serie di film noti in tutto il mondo.

Ralph Fiennes e la sua perplessità sui nuovi Harry Potter

La notizia di un reboot del celebre franchising di Harry Potter è cosa recente e ha colto molti di sorpresa. HBO Max, infatti, riporterà milioni di fan a Hogwarts, ma tra questi c’è anche chi non crede che fosse necessario ritornare su una storia già vista e neppure da così tanti anni.

Di questo parere è l’attore e fratello d’arte Ralph Fiennes, al quale è stato chiesto se fosse interessato a partecipare al nuovo progetto.

«Non saprei, l’ho saputo solo di recente ed è magnifico. Sembra solo ieri in effetti. Non so perché ci sia bisogno di reinventare tutto, ma immagino che sia così che vanno le cose»

Il suo dubbio, quindi sulla moda dei reboot e remake appare lecito, ma al contempo non si dice disinteressato affatto all’idea di prendere parte alla nuova serie di Harry Potter.

Harry Potter prenderà nuova vita

Probabilmente, quindi la nuova versione “seriale” di Harry Potter attrae e respinge, per ovvi motivi, quando si parla di franchising con una presa internazionale sul pubblico, così ampia, al punto da pensarci su ben due o tre volte, prima di rifiutare una proposta simile.

Non resta che attendere altre possibili curiosità in merito al restyling di Harry Potter che la HBO ha intenzione di operare, ma soprattutto anche su tutto il contorno legato al cast che prenderà vita in esso.

Molto probabilmente ci sarà da attendersi un’operazione commercial-modaiola in stile Disney, con tanto di scelte “all inclusive” per restare in tendenza, tra il plauso e la polemica generalista.