Daniel Kaluuya e Keke Palmer nel nuovo film di Jodan Peele

Jordan Peele ha trovato i due protagonisti per il suo nuovo film, di cui scriverà la sceneggiatura e si occuperà anche della regia: Keke Palmer, già vista in “Hustlers” e Daniel Kaluuya, attore con cui Peele ha già lavorato in precedenza.

Daniel Kaluuya e Peele: coppia che vince non si cambia

I dettagli riguardanti il nuovo film di Jordan Peele, sono tenuti nascosti, senza riferimenti vari alla trama o chi altri sarà presente nel cast. Oltre alla figura di Peele come produttore si aggiunge anche Ian Cooper della Peele’s Monkeyoaw Poductions. Il vicepresidente senior della produzione Sara Scott e il direttore creativo Tony Ducret stanno supervisionando il progetto per conto di Universal.

Del film in preparazione si conosce solo che la Universal Pictures distribuirà il film il 22 luglio 2022.

L’attrice e artista discografica Keke Palmer ha firmato per recitare nel progetto del lungometraggio mentre Daniel Kaluuya, il famoso protagonista di “Scappa – Get Out” di Peele, è in trattative per riunirsi con il regista.

I primi due film di Peele, “Scappa – Get Out” (2017) e “Noi” (2019) non solo hanno avuto un enorme successo al botteghino ma anche a livello di critica, ottenendo l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale per “Scappa – Get Out”.

Keke Palmer e Daniel Kaluuya, sarà la coppia vincente?

Keke Palmer è apparsa sia in TV che al cinema, recitando in show recenti come “Star” e “Scream: The TV Series”, ma è apparsa anche in film come il grande successo “Hustlers”.

Daniel Kaluuya si è fatto conoscere inizialmente nella serie tv “Black Mirror”, per poi farsi strada nell’ambito cinematografico, anche grazie alla precedente collaborazione con Jordan Peele. Ultimamente sta guadagnando dei complimenti per aver interpretato il leader del Black Panther, Fred Hampton in “Judas and the Black Messiah”. Questo ruolo gli è valso nomination ai Golden Globe e ai SAG.

Federica Contini

17/02/2021