Jonathan Rhys Meyers con Alec Baldwin nel thriller “97 Minutes”

Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring sono entrati a far parte del cast di “97 Minutes”, thriller interpretato da Alec Baldwin.

Jonathan Rhys Meyers alle prese con il dirottamento di un 767

Jonathan Rhys Meyers (“Vikings”, “The Tudors”) e MyAnna Buring (“The Witcher”) hanno firmato per recitare accanto ad Alec Baldwin nell’action-thriller “97 Minutes”, diretto dal regista Timo Vuorensola.

“97 Minutes” è incentrato sul dirottamento di un aereo 767 che rischia di schiantarsi. Il direttore della NSA Hawkins, interpretato da Alec Baldwin, è pronto a far abbattere l’aereo prima che faccia danni catastrofici a terra, lasciando il destino di passeggeri innocenti nelle mani di Tyler, uno dei presunti dirottatori a bordo, che in realtà potrebbe essere un agente dell’Interpol sotto copertura.

La produzione

Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring interpretano due passeggeri. Nel cast sono presenti anche Jo Martin (“Doctor Who”), Michael Sirnow (“Infamous”), Pavan Grover, Anjul Nigam, Davor Tomic, Slavko Sobin, Luke J I Smith e Kasia Koleczek a completare il cast.

Grover ha scritto la sceneggiatura e sta producendo insieme a Jamie R Thompson e Jake Seal degli Orwo Studios, con Michael Arata, Jerry Daigle, Suraj Gohill, Avi Haas e Ford Corbett come produttori esecutivi. Origo Financial Services cofinanzia con Orwo. Orwo Film Distribution sta inoltre organizzando le vendite internazionali.

Il cast

Jonatha Rhys Meyers ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione nella miniserie televisiva “Elvis”L’attore è conosciuto anche per i suoi ruoli in “Vikings” e “The Tudors”. Tra le pellicole da lui interpretate ricordiamo: “Match Point” (2005) di Steven Spielberg, “Mission: Impossible III” (2006) di J.J. Abrams, “La musica nel cuore – August Rush” (2007) di Kirsten Sheridan, tra gli altri.

MyAnna Buring è apparsa in “The Witcher”, “Downtown Abbey”. Ha lavorato per il cinema in “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 e 2” e “Segreti di Stato” con Keira Knightley, Matt Smith e Matthew Goode.

Alec Baldwin ha recentemente annunciato il suo ritorno alla produzione con “97 Minutes” tramite i social media. L’attore è stato recentemente citato in giudizio dalla famiglia della direttrice della fotografia di “Rust” Halyna Hutchins per la sua morte sul set di “Rust” ad Albuquerque.

L’ultimo film importante è stato “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” del 2012.

Roberta Rosella

16/02/2022