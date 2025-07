Jonathan Glazer torna a Bologna: masterclass e anticipazioni sul nuovo film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Jonathan Glazer, il regista britannico noto per il suo approccio unico al cinema, ha fatto la sua apparizione pubblica la scorsa settimana durante il festival Il Cinema Ritrovato a Bologna. L’evento, tenutosi presso il Cinema Modernissimo, ha visto una partecipata masterclass che ha richiamato un pubblico numeroso, testimoniando l’interesse e l’ammirazione per uno dei cineasti più riservati e selettivi del panorama contemporaneo.

Un regista selettivo con un percorso unico

Con una carriera che si estende su oltre venticinque anni e solo quattro film all’attivo, Jonathan Glazer ha dimostrato di avere un approccio particolare alla realizzazione cinematografica. Le sue opere, che includono titoli come Sexy Beast – L’ultimo colpo della bestia , Birth , Under the Skin e La zona d’interesse , vincitore del Grand Prix a Cannes e dell’Oscar come miglior film internazionale, sono caratterizzate da lunghi intervalli tra un progetto e l’altro. Questo modus operandi riflette la sua filosofia di lavoro: Glazer realizza un film solo quando sente di avere qualcosa di significativo da comunicare.

Durante la masterclass bolognese, il regista ha condiviso i suoi pensieri sui tempi di attesa tra le sue opere. Ha affermato: “Realizzo un film solo quando sento di avere davvero qualcosa da comunicare, quando avverto la necessità di usare il linguaggio del cinema per raccontare ciò che ho dentro”. Questa riflessione offre uno sguardo sulla sua dedizione e sul suo impegno verso ogni progetto, rendendo ogni film un evento atteso e significativo.

Un nuovo progetto in fase di sviluppo

Un aspetto entusiasmante emerso dall’incontro è la notizia di un nuovo film in cantiere. Glazer ha rivelato che non ci vorrà un altro decennio per vedere la sua prossima opera. “Ho qualcosa in mente che presto proverò a sviluppare. Non passeranno altri dieci anni”, ha dichiarato con determinazione. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che sono ansiosi di scoprire quale direzione prenderà il regista.

Tuttavia, come da consuetudine per Glazer, i dettagli sul nuovo progetto rimangono avvolti nel mistero. Non sono state fornite anticipazioni riguardo alla trama o al cast, e considerando il suo stile riservato, è probabile che ulteriori informazioni emergeranno solo quando la produzione sarà già avviata. Questa strategia di mantenere il riserbo attorno ai suoi lavori contribuisce a creare un’aura di attesa e curiosità intorno alle sue opere.

La zona d’interesse: un’opera di grande impatto

La zona d’interesse, uscito nel 2023, ha segnato il ritorno di Glazer dopo un lungo intervallo di dieci anni. Ambientato nella vita quotidiana della famiglia del comandante di Auschwitz, il film esplora la vita di Rudolf Höss e di sua moglie Hedwig, intenti a costruire una vita “normale” accanto all’orrore del campo di concentramento. Con un cast che include Christian Friedel e Sandra Hüller, il film ha ricevuto riconoscimenti internazionali per la sua capacità di affrontare temi complessi con una narrazione intensa.

Glazer ha saputo bilanciare un formalismo rigoroso con una profonda empatia, creando un’opera che scuote nel profondo. Durante il Festival di Cannes del 2023, il regista aveva accennato alla volontà di distaccarsi dalla durezza emotiva di La zona d’interesse, esprimendo il desiderio di esplorare la tenerezza e la delicatezza nelle sue future opere. Questa dichiarazione lascia intravedere un cambiamento significativo nel suo approccio, suggerendo che il prossimo film potrebbe avere un tono e una sensibilità completamente diversi rispetto al suo ultimo lavoro.

Con un nuovo progetto in fase di sviluppo e il desiderio di esplorare nuove emozioni, Jonathan Glazer continua a rimanere una figura affascinante e misteriosa nel mondo del cinema, promettendo di sorprendere e coinvolgere il pubblico con la sua prossima creazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!