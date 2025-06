Jonathan Bailey conferma il suo legame con Bridgerton: il futuro dell’attore nella serie Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Jonathan Bailey, noto per il suo ruolo di Lord Anthony Bridgerton, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che rassicurano i fan sulla sua permanenza nella serie di successo “Bridgerton“. L’attore britannico ha confermato che continuerà a far parte del cast anche nella quarta stagione, prevista per il 2026, e ha lasciato intendere che il suo legame con il personaggio potrebbe estendersi oltre.

L’attaccamento di Jonathan Bailey al suo personaggio

Jonathan Bailey ha espresso il suo affetto per il personaggio di Anthony Bridgerton, sottolineando quanto sia importante per lui continuare a interpretarlo. In un’intervista con The Hollywood Reporter, l’attore ha dichiarato: “Non sono mai stato il tipo che dice ‘Grazie, arrivederci’. Non fa parte della mia natura”. Questa affermazione mette in luce il suo desiderio di rimanere coinvolto nella serie e di continuare a esplorare la vita del suo personaggio. Bailey ha anche evidenziato l’importanza della familiarità e della coerenza nella narrazione delle serie a lungo termine, elementi che contribuiscono a creare un legame profondo tra i personaggi e il pubblico.

Nonostante la sua disponibilità a rimanere nella serie, Bailey ha anche riconosciuto che ci potrebbero essere motivi di trama o impegni su altri set che potrebbero influenzare la sua presenza nelle future stagioni. Tuttavia, ha lasciato intendere che la sua intenzione è quella di continuare a far parte della famiglia Bridgerton. “Non vedo l’ora, tra qualche anno, quando saremo all’ottava stagione, di guardarci indietro e dire: ‘Guardate cosa abbiamo fatto insieme'”, ha affermato, dimostrando il suo entusiasmo per il futuro della serie.

La trama della quarta stagione e il ruolo di Anthony

La quarta stagione di “Bridgerton” si concentrerà su Benedict Bridgerton, il secondogenito della famiglia, interpretato da Luke Thompson. La storia d’amore di Benedict sarà ispirata al romanzo “La proposta di un gentiluomo” di Julia Quinn, in cui il personaggio si innamora della misteriosa Sophie, interpretata da Yerin Ha, durante un ballo in maschera. Nonostante il focus su Benedict, Jonathan Bailey ha confermato che il suo personaggio, Anthony, avrà un ruolo significativo nella nuova stagione.

Bailey ha già girato alcune scene, tra cui una di matrimonio, senza rivelare dettagli specifici. Ha scherzato sul fatto che “non è uno spoiler, la gente sa che in Bridgerton ci si sposa”, suggerendo che il suo personaggio potrebbe fungere da figura di riferimento per Benedict, mantenendo così il senso di continuità familiare che ha caratterizzato la serie sin dall’inizio.

Il successo di Bridgerton e le prospettive future

“Bridgerton“, basata sulla popolare saga letteraria di Julia Quinn e prodotta da Shondaland per Netflix, è diventata uno dei maggiori successi della piattaforma dal suo debutto nel 2020. Ogni stagione ha ottenuto un grande riscontro di pubblico, scalando le classifiche delle serie più viste a livello globale. La serie ha già ricevuto il rinnovo per una quinta e una sesta stagione, ma i dettagli sui personaggi che saranno protagonisti nelle prossime avventure non sono ancora stati rivelati.

Il futuro di “Bridgerton” appare promettente, con una fanbase in costante crescita e un cast affiatato che continua a lavorare insieme. La presenza di Jonathan Bailey e il suo attaccamento al personaggio di Anthony Bridgerton sono elementi che sicuramente contribuiranno a mantenere viva l’attenzione del pubblico e a garantire il successo della serie nei prossimi anni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!