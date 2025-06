Jon Bernthal torna come The Punisher in Spider-Man: Brand New Day, conferma ufficiale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Marvel ha ufficialmente annunciato il ritorno di Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, noto come The Punisher, nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe intitolato Spider-Man: Brand New Day. Questa notizia arriva in un momento in cui le riprese del film, che vedrà protagonista Tom Holland, sono pronte a partire in Inghilterra. La conferma è stata accolta con entusiasmo dai fan, che aspettano con trepidazione il rilascio del film previsto per il 31 luglio 2026.

Dettagli sulle riprese e sul cast

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day inizieranno durante l’estate del 2025, sotto la direzione di Destin Daniel Cretton, già noto per il suo lavoro in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Oltre a Tom Holland, che tornerà a vestire i panni dell’amato supereroe, il film vedrà anche il ritorno di Zendaya nei panni di MJ e di Jacob Batalon come Ned, il fidato amico di Peter Parker. Una nuova aggiunta al cast è rappresentata da Sadie Sink, il cui ruolo rimane attualmente sconosciuto, ma che suscita curiosità tra i fan.

La scelta di Cretton come regista è stata accolta positivamente, considerando il suo successo con Shang-Chi. La combinazione di un cast collaudato e di nuove aggiunte promette di offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente e ricca di azione.

Il ritorno di The Punisher nel Marvel Cinematic Universe

Jon Bernthal ha interpretato il ruolo di The Punisher in precedenti produzioni Marvel, tra cui la serie Marvel/Netflix, dove il personaggio ha guadagnato un seguito di culto. Recentemente, Bernthal è tornato a vestire i panni di Frank Castle in Daredevil: Rinascita su Disney+, un segno del crescente interesse per il personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe. Non solo Bernthal sarà presente in Spider-Man: Brand New Day, ma sarà anche protagonista di una seconda stagione della serie Daredevil e di un film dedicato a The Punisher, per il quale è co-sceneggiatore.

La presenza di The Punisher in Spider-Man: Brand New Day ha alimentato speculazioni su una trama che potrebbe includere una collaborazione tra Spider-Man e Frank Castle. I rumor precedenti suggerivano un possibile intreccio narrativo in cui Spider-Man e The Punisher avrebbero lavorato insieme per affrontare Hulk. Questa possibilità ha riacceso l’interesse per il personaggio di Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo, che potrebbe apparire nel film.

Aspettative per Spider-Man: Brand New Day

Con una data di uscita fissata per il 31 luglio 2026, Spider-Man: Brand New Day si preannuncia come uno dei titoli più attesi del Marvel Cinematic Universe. L’inclusione di personaggi iconici come The Punisher e la presenza di un cast talentuoso pongono elevate aspettative su questo progetto. I fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la trama e quali nuove dinamiche verranno esplorate tra i personaggi.

Inoltre, Jon Bernthal e Tom Holland saranno protagonisti anche de L’Odissea, un film di Christopher Nolan in uscita il 17 luglio 2026, il che rende il 2026 un anno cruciale per entrambi gli attori. Con così tante novità in arrivo, il pubblico è pronto a seguire le avventure di Spider-Man e dei suoi alleati nel Marvel Cinematic Universe.

