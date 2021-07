Jolt: il trailer mostra il ritorno all’azione di Kate Beckinsale

“Jolt”, il nuovo film firmato Amazon oltre a Kate Beckinsale vedrà anche Laverne Cox, Susan Sarandon e Stanley Tucci.

Jolt: il trailer del film d’azione con Kate Beckinsale

Amazon Studios ha appena rilasciato il trailer ufficiale di “Jolt”, un nuovo film d’azione con protagonista Kate Beckinsale. “Jolt” segue una donna di nome Lindy che può controllare il suo estremo temperamento omicida solo con l’aiuto di una forma unica di terapia d’urto. La protagonista si ritrova presto in una violenta ricerca di vendetta dopo che il suo amante è stato assassinato. Il film debutterà il 23 luglio su Amazon Prime Video.

Il trailer è spiritoso e colorato, sembra un incrocio tra “Atomic Blonde” e “Crank”. Inizia con Lindy, interpretata da Beckinsale, che spiega che ha una condizione che “la fa scattare” mentre si siede su un treno e inizia a strappare un panino dalle mani di un passante prima di sbatterglielo in faccia. Il trailer continua descrivendo Lindy che tenta di vivere una vita normale, qualcosa che può realizzare solo scioccandosi con un dispositivo elettrico per cercare di contenere le proprie tendenze violente.

Il cast del film

Oltre a Beckinsale, “Jolt” vanta un cast di supporto costellato di stelle. Bobby Cannavale (Ant-Man and the Wasp), Jai Courtney (Suicide Squad), Laverne Cox (Orange Is the New Black), David Bradley (Doctor Who), Ori Pfeffer (Hackshaw Ridge), Susan Sarandon (Thelma e Louise), e Stanley Tucci (Amabili resti) tutti co-protagonisti. Tanya Wexler dirige il film da una sceneggiatura di Scott Wascha.

Kate Beckinsale non è estranea ai film d’azione,visto che è stata protagonista nel franchise di lunga data “Underworld”. “Jolt” sarà il suo primo grande film d’azione dopo “Underworld: Blood Wars”, ma l’attrice inglese apparirà anche in molti altri progetti imminenti, tra cui “El Tonto” e “Prisoner’s Daughter”, diretto da Catherine Hardwicke.

Sinossi ufficiale di “Jolt”

Lindy è una donna bellissima, ironicamente divertente con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico permanente, sperimenta sporadici impulsi omicidi pieni di rabbia che possono essere fermati solo quando si dà una scossa con uno speciale dispositivo a elettrodi. Incapace di trovare l’amore e la connessione in un mondo che teme la sua bizzarra condizione, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsi, solo per trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e infuriata, si imbarca in una missione piena di vendetta per trovare il suo assassino, mentre è anche perseguitata dalla polizia come principale sospettato del crimine.

Francesca Reale

05/07/2021