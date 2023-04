Joker: tra la scena tagliata e il nuovo capitolo della saga

Il Joker di Joaquin Phoenix ha rappresentato una svolta nella rappresentazione cinematografica del celebre villain DC. Il film del 2019 diretto da Todd Phillips ha portato sul grande schermo una versione del personaggio dal lato oscuro e disturbante, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Tuttavia non tutti sanno che una sequenza particolarmente sconvolgente è stata tagliata dal film a causa del suo contenuto ritenuto eccessivo anche per un pubblico adulto.

La scena tagliata, descrizione del regista

La natura della sequenza in questione è rimasta vaga, ma dal racconto del regista è evidente che si tratti di qualcosa di “malato” ad un livello profondo. Si tratta di una delle scene che Joaquin Phoenix ha improvvisato durante la lavorazione del film, uno studio sull’insonnia che ha portato alla realizzazione di alcune sequenze particolari.

Tra queste sequenze, “quella del frigorifero” è stata definita fantastica, ma troppo disturbante per essere inclusa nel film. La descrizione di Todd Phillips ha suscitato curiosità e domande tra i fan del Joker, che si chiedono cosa avrebbero potuto vedere in quella scena tagliata.

Joker: Folie à Deux, il nuovo capitolo della saga

Il successo di Joker ha portato alla realizzazione di un nuovo film dedicato al personaggio, intitolato “Joker: Folie à Deux”. Il film riprende la storia del Joker di Phoenix dopo gli eventi del primo capitolo, con il personaggio rinchiuso nell’Arkham Asylum.

Qui il Joker incontrerà la sua compagna storica, Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. Il cast del nuovo film è composto anche da Zazie Beetz nel ruolo di Sophie Dumond, Brendan Gleeson, Jacob Lofland ed Harry Lawtey. La regia è ancora una volta affidata a Todd Phillips, mentre la produzione è curata da Martin Scorsese.

Il futuro del franchise

Il successo di Joker ha aperto nuovi scenari per il franchise DC, con l’introduzione di un nuovo tono oscuro e disturbante.

Il nuovo film “Joker: Folie à Deux” promette di essere all’altezza delle aspettative dei fan, con l’introduzione di personaggi iconici come Harley Quinn. La collaborazione con Lady Gaga ha suscitato curiosità e interesse tra i fan, che si chiedono come la cantante riuscirà ad interpretare il ruolo della compagna del Joker. Il futuro del franchise sembra essere promettente, con nuovi film in sviluppo e la possibilità di esplorare ulteriormente il lato oscuro dei personaggi DC.