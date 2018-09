Joker: Joaquin Phoenix nei panni del villain dei fumetti

Sono partite le riprese di “Joker”, spin – off dedicato a uno dei cattivi più amati della DC Comics. Si preanuncia un cast stellare, quello diretto dal candidato Oscar Todd Philips: Joaquin Phoenix come attore protagonista, il premio Oscar Robert DeNiro e Frances Conroy.

Joker: il clown del crimine approda nelle sale

L’acerrimo nemico di Batman sembrerebbe essere finalmente pronto per un film su lui incentrato. Phoenix, nei panni di Arthur Fleck (Joker), andrà a iscriversi in un albo di lunga tradizione cinematografica: prima di lui, magistrali le interpretazioni di Jack Nicholson, diretto nel 1989 da Tim Burton, e Heath Ledger, per il cui ruolo vinse l’Oscar come Migliore Attore non Protagonista nel 2009.

La storia sarà originale, mai apparsa sul grande schermo; esplorerà la psiche del criminale più efferato di Gotham City, puntando i riflettori su una vicenda mai realmente approfondita dalla DC Comics. Attualmente atteso per Ottobre 2019, il film narra la chiamata al crimine di Joker, clown di scarso successo e uomo ignorato dalla società. Una storia cruda, violenta, pronta ad offrire un insegnamento morale – stando alle parole dei produttori e del regista.

Per la realizzazione dello spin-off, Philips si affida a una sceneggiatura scritta a quattro mani con Scott Silver (“The Fighter“) per dirigere un cast che annovera, tra gli altri: Zazie Beetz (già apprezzata dagli amanti del genere in”Deadpool 2“), Frances Conroy (“American Horror Story”, “Castle Rock”), Brett Cullen (“Narcos”, “42”), Glenn Fleshler (“Billions”), Douglas Hodge (il Bartholomew Rusk di “Penny Dreadful”). La fotografia è affidata a Lawrence Sher, già al lavoro con il regista nella trilogia “Una notte da leoni”; i costumi al premio Oscar Mark Bridges, vincitore per “Il filo nascosto” di Anderson.

Il film, prodotto da Bradley Cooper, sarà realizzato con un budget sorprendentemente basso nella tradizione dei cinecomic: 55 milioni di dollari. Distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros, approderà nella sale italiane il 3 Ottobre 2019.

Simone Stirpe

19/09/2018