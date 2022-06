Joker: il sequel è già in lavorazione, a rivelarlo il regista Todd Phillips

Il regista Todd Phillips ha pubblicato su Instagram la prima conferma che il sequel di “Joker” del 2019 andrà avanti, inclusa la copertina della sceneggiatura, scritta da Phillips e Scott Silver, il suo collaboratore nel primo film, con il titolo da far alzare le sopracciglia “Joker: Folie à Deux.”

“Joker”, la star Joaquin Phoenix sta già leggendo la sceneggiatura

Nello stesso post, Phillips ha incluso una ripresa della star Joaquin Phoenix che legge la sceneggiatura. Qui di seguito il link.

Il film originale di Phillips “Joker” ha riformulato l’iconico cattivo di Batman in uno studio sul personaggio di un antieroe su un comico in difficoltà e attore di clown part-time di nome Arthur Fleck che diventa un eroe popolare a Gotham City dopo essersi scagliato in atti di violenza scioccante. Moody, cupo e attento a evitare i ritmi d’azione tipici del cinema di supereroi, il film era ancora un enorme successo mondiale, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Ha ottenuto 12 nomination all’Oscar, tra cui per il miglior film, il miglior regista per Phillips e la migliore sceneggiatura adattata per Phillips e Silver. Phoenix ha vinto l’Oscar come miglior attore e Hildur Guðnadóttir ha vinto per la migliore colonna sonora originale.

Nel post del regista si parla già di un potenziale titolo

Subito dopo il debutto del film nel 2019, Phillips e Silver si sono incontrati con l’allora capo della Warner Bros. Toby Emmerich su un possibile sequel. Da allora, “The Batman” di Matt Reeves è sopravvissuto alla chiusura della pandemia e la star Robert Pattinson ha contratto il COVID il giorno dopo il riavvio del film, diventando uno dei primi successi globali dell’era della pandemia, incassando $ 770,3 milioni di incassi al botteghino globale. Sia “Joker” che “The Batman” esistono in continuità separate dagli altri adattamenti DC – Reeves ha persino scelto Barry Keoghan per interpretare una versione diversa del Joker in un ruolo cameo.

Sebbene Phillips non abbia condiviso alcun dettaglio della trama sul nuovo film “Joker” nel suo post su Instagram, il titolo offre alcune implicazioni intriganti. Tradotto letteralmente come “follia condivisa”, “Joker – Folie à deux” è un termine laico per disturbo delirante condiviso. Ciò potrebbe riferirsi al modo in cui la malvagità di Arthur è ampiamente accolta da Gotham City nel primo film, ma potrebbe anche suggerire che il sequel di Phillips porterà la sua interpretazione del principale (e, in realtà, unico) partner di Joker nella vita, nel crimine e nella follia, Harley Quinn — che è stata interpretata in altri adattamenti DC da Margot Robbie (in live-action) e Kaley Cuoco (in animazione).

Mina Franza

8/06/2022