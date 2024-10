Joker: Folie à Deux tra critiche e l’intervento di James Gunn sui futuri progetti DC

Il mondo del cinema è in fermento per il nuovo film “Joker: Folie à Deux”, diretto da Todd Phillips, che ha recentemente sollevato molte domande tra le sue prime reazioni. Con un punteggio deludente su CinemaScore e valutazioni contrastanti da parte dei critici, il destino del film al box office sembra incerto. Parallelamente, James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha chiarito il rapporto del progetto con il nuovo corso del DCU. Questo articolo esplorerà le implicazioni di tali osservazioni e l’impatto sul futuro dei film DC.

Il voto D di Joker: Folie à Deux e le reazioni dei fan

Il film “Joker: Folie à Deux” ha ricevuto un punteggio di D su CinemaScore, un risultato che potrebbe presagire un futuro difficile per il suo successo commerciale. Questo voto, che rappresenta una delle valutazioni più basse per un film di questo calibro, è accompagnato da un sentimento di rigetto da parte di una parte significativa del pubblico.

I commenti e le discussioni sui social media evidenziano una frustrazione generale dei fan, che mostrano un forte sentimento di delusione, soprattutto se comparato con l’accoglienza precedentemente ricevuta al festival di Venezia, dove le prime recensioni erano state molto più favorevoli. Tuttavia, nel giro di poco tempo, il punteggio di “Joker: Folie à Deux” su Rotten Tomatoes ha subito un drastico crollo, passando dal 63% al 33%. Questo cambiamento segnala non solo il potere dell’opinione pubblica, ma anche la necessità per i produttori di ascoltare e rispondere ai feedback dei fan.

La controversia attorno al film ha destato anche l’attenzione di James Gunn, il quale ha voluto chiarire la posizione dei DC Studios. In un post sui social media, Gunn ha affermato che il team di DC Studios non ha avuto alcun coinvolgimento nella realizzazione di “Joker: Folie à Deux”, sottolineando la distinzione tra questo film e gli altri progetti in cantiere.

Todd Phillips e il distacco dai DC Studios

Durante un recente tour stampa a Venezia, Todd Phillips ha voluto chiarire ulteriormente la propria posizione riguardo a “Joker: Folie à Deux”. Il regista ha affermato che, sebbene il film indossi il marchio DC, non fa parte del nuovo universo cinematografico creato da James Gunn e Peter Safran. Phillips ha ringraziato i nuovi dirigenti per aver lasciato il team creativo del film operare senza interferenze, consentendo così l’esplorazione di una narrazione audace e distintiva.

Questa libertà creativa è stata fondamentale per il progetto, e Phillips ha voluto evidenziare che, sebbene Gunn e Safran stessero assumendo il comando, il lavoro su “Folie à Deux” era già in fase avanzata. La perplessità tra i fan risiede nel fatto che, mentre il film porta il logo DC, i suoi contenuti e la sua direzione artistica sono completamente slegati dalla vision più ampia che i DC Studios stanno cercando di costruire.

Inoltre, la presenza di Phillips come direttore e il coinvolgimento del co-sceneggiatore Scott Silver hanno garantito una continuità con il primo capitolo di “Joker”, il che potrebbe spiegare il potenziale contrasto tra le aspettative e le reali proposte artistiche.

Apprezzamenti e confronti con i futuri progetti DC

Nonostante le critiche, “Joker: Folie à Deux” ha attirato anche l’interesse di figure importanti nel panorama cinematografico. Francis Ford Coppola ha espresso il suo apprezzamento per il film, congratulandosi con Todd Phillips tramite un post su Instagram. Questi attestati di stima possono contribuire a mantenere vivo l’interesse intorno al film, al di là delle reazioni più negative esperite da parte del pubblico.

Nel contesto delle nuove produzioni dei DC Studios, il primo progetto ad essere ufficialmente legato al nuovo logo sarà “The Penguin”, che ha già raggiunto un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes. Anche “The Batman 2”, come confermato da James Gunn, porterà il logo dei DC Studios, pur mantenendo una separazione rispetto al DCU in definitiva.

Questi sviluppi mostrano come il panorama dei film DC stia evolvendo, con un tentativo di diversificare le storie e le narrazioni, nonostante i vincoli posti da un marchio così potente. La dualità tra i progetti legati al marchio DC e quelli realizzati sotto i nuovi DC Studios costituisce una sfida per i produttori e una speranza per i fan in cerca di storie innovative e avvincenti.

La discussione attorno a “Joker: Folie à Deux” e alle future direzioni del DCU continua a evolversi, rendendo il panorama cinematografico un argomento di crescente interesse per critici e appassionati.