Joker: Folie à Deux, svelato un dettaglio sorprendete su Harley Quinn

Nuovo rumor che riguarda il set di Joker: Folie à Deux, il sequel di Todd Phillips con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Sembra che il personaggio di Harley Quinn (Lady Gaga) si differenzierà parecchio da quello dei fumetti e da quello portato sul grande schermo da Margot Robbie. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo alcune fonti il personaggio di Harley Quinn sarà molto diverso dall’originale

Secondo quello che l’insider KC Walsh ha rivelato su Twitter, la nuova Harley Quinn non sarà la psichiatra dell’Arkham Asylum che si innamorerà di Arthur Fleck, come nei fumetti e in Suicide Squad. Il personaggio interpretato da Lady Gaga sembra sarà invece una paziente del manicomio criminale di Gotham City, così come Arthur Fleck.

“Due pazzi che si innamorano è decisamente più realistico di un dottore che si innamora del suo paziente – ha scritto lo scooper Walsh – ma farebbe schifo se il film dovesse finire prevedibilmente con loro due che fuggono insieme da Arkham”

Al momento le sue parole non sono state confermate né smentite. Potrebbe essere però un’ipotesi plausibile visto che lo stesso Arthur Fleck è stato portato sul grande schermo in maniera differente rispetto alla versione originale.

La trama del film e il cast

Il film di Todd Phillips si differenzia dal cinecomic del 2019 poiché andrà ad esplorare un genere diverso: il musical. Per ora sappiamo che si concentrerà sulla storia d’amore malata tra Joker e Harley. Lo stesso titolo, Folie à Deux, è un termine medico utilizzato per indicare un disturbo mentale nel quale un sintomo psicotico è condiviso da due soggetti che vivono a stretto contatto tra loro.

Nel cast, insieme a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci saranno anche Zazie Beetz (nel ruolo di Sophie Dumond), Brendan Gleeson, Jacob Lofland ed Harry Lawtey.

L’arrivo sul grande schermo di Joker: Folie à Deux è previsto il 4 ottobre 2024.