Joker: folie à deux e i fumetti essenziali da leggere dopo il film

Con l’uscita di “Joker: Folie à Deux”, il nuovo capitolo della saga dedicata al leggendario personaggio della DC Comics, cresce l’attesa e l’interesse per il mondo del Joker. In un’epoca in cui il cinema e i fumetti si influenzano continuamente, è opportuno scavare nelle radici di questo iconico antagonista, esplorando alcune delle sue storie più significative. Questo articolo esplorerà cinque fumetti fondamentali del Joker che ogni fan dovrebbe leggere dopo l’uscita del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Joker: la serie originale del 1975

Nel 1975, il Joker si è conquistato un posto nella storia diventando il primo villain della DC Comics a ricevere un fumetto stand-alone. Questa serie, composta da nove numeri, ha seguito le avventure del Principe Clown del Crimine in un viaggio attraverso gli Stati Uniti e oltre, mentre compiva atti criminali e cercava di sfuggire alle autorità. Durante il suo percorso, il Joker ha incrociato alcuni dei nemici più iconici della DC Comics, tra cui Lex Luthor, The Creeper e Black Canary. È interessante notare che il decimo numero del fumetto, in cui il Joker sembrava sconfiggere gran parte della Justice League, è rimasto inedito fino al 2019. Questo primo tentativo di esplorare il Joker al di fuori della sua relazione con Batman ha dato il via a un approfondimento del personaggio, permettendo ai lettori di vedere il lato oscuro e affascinante del cattivo.

A death in the family: il momento cruciale

Uno dei fumetti più noti e influenti della saga di Batman è senza dubbio “A Death in the Family“. Questa storia, pubblicata tra i numeri Batman #426-429, presenta uno degli eventi più drammatici e controversi della vita del Cavaliere Oscuro: l’uccisione di Jason Todd, il secondo Robin, per mano del Joker. L’arco narrativo esplora non solo l’attività criminale del Joker, ma anche le conseguenze emotive per Batman e il mondo attorno a lui. Attraverso un uso sapiente della suspense e della violenza, il fumetto offre un ritratto agghiacciante del Joker e della sua indole sadica. L’omicidio di Robin, realizzato con un piede di porco, ha rotto un tabù nel mondo dei supereroi, segnando un punto di non ritorno per il personaggio di Batman e la sua evoluzione.

Arkham asylum: una riflessione profonda

“Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth,” pubblicata nel 1989, è una graphic novel fondamentale che ha influenzato profondamente il mito di Batman e del suo universo. Scritta da Grant Morrison e illustrata da Dave McKean, questa opera offre una visione unica dell’ospedale psichiatrico di Arkham, un luogo già noto per ospitare i nemici di Batman. Tuttavia, la storia non si limita a narrare la rivolta all’interno dell’ospedale, ma offre anche un profondo ritratto psicologico del Joker, esplorando le sue motivazioni e il suo legame con Batman. L’atmosfera claustrofobica e inquietante della graphic novel ha lasciato un segno indelebile nel mondo dei fumetti, rendendola imprescindibile per chiunque desideri comprendere l’essenza dei personaggi.

Joker: una riscrittura moderna

La graphic novel “Joker,” pubblicata nel 2008, ha catturato l’immaginazione dei lettori, diventando uno dei titoli più apprezzati e ristampati del XXI secolo. In 128 pagine, l’autore Brian Azzarello offre un’analisi oscura del clown malefico, esplorando le ragioni per cui il Joker riesce ancora a risuonare con il pubblico contemporaneo. Questa narrazione non solo approfondisce l’evoluzione del personaggio ma affronta anche temi come la follia, l’anarchia e la vulnerabilità dell’umanità. Gli elementi di questa graphic novel hanno influenzato anche i film recenti sul Joker, rendendola una lettura essenziale per coloro che cercano di cogliere il complesso fascino del personaggio.

Going sane: il lato umano del Joker

Pubblicato nel 1994 in “Batman: Legends of the Dark Knight,” “Going Sane” è una storia che rielabora la figura del Joker, presentandolo come un personaggio più complesso e sfumato. In questo racconto, il Joker sembra giungere alla fine del suo percorso malvagio, convinto di aver finalmente ucciso Batman. Questa narrativa offre una prospettiva interessante sul suo stato mentale, interrogandosi su cosa accadrebbe a un villain privato del suo nemico. È un’esplorazione unica che invita il lettore a riflettere sull’identità del Joker e sulla sua relazione simbiotica con Batman, rappresentando un cambio di rotta nel modo in cui il personaggio viene percepito nel panorama fumettistico contemporaneo.

Con questi cinque fumetti, gli appassionati del Joker possono non solo approfondire la conoscenza del personaggio, ma anche scoprire le radici di molte delle tematiche esplorate nel recente film “Joker: Folie à Deux”.