Johnny Depp: incassa la “vittoria” ed è già tornato in azione

Johnny Depp farà un nuovo album con la star della musica Pal Beck dopo la vittoria incassata nella causa per diffamazione “contro” l’ex moglie Amber Heard. Il pirata torna in azione! Il rocker e attore di Hollywood ha sorpreso il pubblico di Sheffield salendo sul palco a sorpresa durante il concerto del grande Beck. I due chitarristi hanno eseguito tre brani reinterpretando alcuni classici di Jimi Hendrix, John Lennon e Marvin Gaye.

Johnny Depp si è unito al chitarrista Jeff Beck giovedì sera

Depp ha fatto un rapido ritorno alla vita pubblica professionale dopo la sua vittoria nella causa per diffamazione, con una vivace svolta musicale sul palco a Gateshead, nel Regno Unito.

L’attore si è unito al chitarrista Jeff Beck per otto canzoni giovedì sera, una notte dopo che la coppia è stata vista celebrare la vittoria legale di Depp in un pub di Newcastle, insieme al collega musicista Sam Fender.

Mentre Depp non ha fatto riferimento alla sua battaglia legale con la sua ex moglie Amber Heard durante il concerto, Beck è stato sentito esclamare: “Che risultato”. Tutte i dettagli a seguire.

L’ album uscirà a luglio

E il venerato musicista ed ex star di Yardbirds ha rivelato la prossima mossa di carriera di Depp, con la notizia che la coppia pubblicherà un album insieme il mese prossimo. In precedenza avevano collaborato a una cover della canzone “Isolation” di John Lennon.

Il chitarrista britannico ha detto alla folla: “Ho incontrato questo ragazzo cinque anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di ridere. In realtà abbiamo fatto un album. Non so come sia successo. Uscirà a luglio”.

Depp aveva rilasciato una dichiarazione dopo il verdetto nell’aula del tribunale della Virginia, dicendo che era contento di riavere la sua vita e non vedeva l’ora di “un nuovo capitolo”.

A giudicare dalle sue azioni, dall’accoglienza dei suoi fan al concerto e dalla lunga fila fuori per autografi e fotografie, quel capitolo è apparentemente iniziato rapidamente.

Mina Franza

3/06/2022