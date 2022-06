Johnny Depp in tournée con gli Hollywood Vampires

Johnny Depp è pronto per affrontare una tournée in Europa con la sua band Hollywood Vampires, di cui fanno parte Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen.

Johnny Depp torna alla musica dal vivo

Il gruppo rock aveva cancellato un tour a marzo a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Le loro dichiarazioni all’epoca avevano infatti sottolineato che: “Abbiamo continuato a cercare di realizzarlo, ma sfortunatamente a causa dell’incertezza delle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19, non è possibile”.

Tra le tappe previste dagli Hollywood Vampires figurano Germania e Lussemburgo con sei spettacoli in programma. Il loro primo concerto si terrà infatti il prossimo giugno alla Rudolf Weber Arena di Oberhausen, in Germania. Il loro ultimo spettacolo si svolgerà il 30 giugno allo Zitadelle di Mainz, in Germania.

La collaborazione con Jeff Beck

Depp si è già esibito in Europa insieme a Jeff Beck come ospite nei suoi spettacoli dal vivo, poco prima del verdetto nella causa contro l’ex moglie Amber Heard. L’attore inoltre sarà sul palco dei concerti di Beck in Europa fino alla conclusione del tour il 25 luglio a Parigi.

Beck e Depp hanno anche collaborato a un nuovo album, dal titolo “18” di cui fa parte “This Is A Song For Miss Hedy Lamarr”, canzone, scritta da Johnny Depp, che rende omaggio all’attrice cinematografica americana Lamarr (morta nel 2000 all’età di 85 anni). Depp ha scritto anche un altro pezzo dell’album intitolato “Sad Motherfuckin’ Parade”.

Le tracce originali scritte da Depp sono gli inediti di “18”, un album altrimenti composto da cover, alcune cantate da Depp, altre completamente strumentali. In una dichiarazione, Beck ha affermato di essere rimasto “sbalordito” quando ha condiviso con Depp per la prima volta la canzone “Hedy Lamarr”, tre anni fa. “Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me”, ha detto Beck.

Fonte: Variety

Roberta Rosella

23/06/2022