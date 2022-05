Johnny Depp-Amber Heard: come guardare il processo in corso

Come riportato da Deadline, Johnny Depp e altri stanno testimoniando nella sua causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro la sua ex moglie Amber Heard. Il procedimento si sta svolgendo presso il tribunale della contea di Fairfax, in Virginia.

Johnny Depp-Amber Heard ancora scontri sui banchi del tribunale

La notizia della testimonianza di Depp è stata riportata per la prima volta da Dominic Patten e Ted Johnson di Deadline, che stanno coprendo il processo. Vedi tutta la loro copertura esclusiva qui.

Entrambe le parti stanno presentando i loro casi davanti a una giuria di sette persone, Depp, Heard, un plotone di avvocati e telecamere e il giudice Penney S. Azcarate. Il controinterrogatorio di Depp da parte degli avvocati di Heard si è concluso la scorsa settimana. Lei dovrebbe prendere posizione questa settimana.

Il processo si svolge dal lunedì al giovedì, con il venerdì libero. È impostato per funzionare per cinque settimane. Tuttavia, ci sarà una pausa dal 9 al 12 maggio mentre Azcarate partecipa a un impegno della conferenza precedentemente programmato.

Nella sua prima testimonianza, Depp ha detto che stava combattendo contro le accuse di Heard, in parte, per il bene dei suoi figli. Insieme a Depp e Heard, personaggi di spicco come James Franco e l’uomo più ricco del mondo, ancora e ancora, Elon Musk, testimonieranno nel processo Old Dominion.

Amber Heard non è contenta della pubblicità negativa ottenuta dal processo contro l’ex marito Johnny Depp, secondo quanto riportato dal New York Post, l’attrice ha licenziato il suo team di pubbliche relazioni Precision Strategies e assunto un nuovo entourage di comunicazione, la Shane Comunicazioni.

Su Change.org che chiede l’esclusione di Heard dal film “Aquaman2″

A Heard “non sono piaciuti i brutti titoli che la riguardano” ha detto una fonte alla stampa Usa, “e in generale è frustrata dal fatto che la sua storia non viene raccontata in modo efficace”. La storia in questione è quella relativa al suo matrimonio con Johnny Depp, che ha fatto causa all’attrice per diffamazione dopo che alcune accusano di violenza domestica a suo carico minato la carriera dell’ex capitan Jack Sparrow. Secondo gli avvocati di Depp la sua ex moglie lo avrebbe diffamato in un editoriale del 2018 sul Washington Post nel quale ha dichiarato di essere vittima di violenza domestica. Per la controparte invece l’attrice avrebbe davvero subito abusi durante il matrimonio.

Il processo, che si svolge in Virginia, sta per entrare nel clou: oggi è prevista la prima deposizione alla sbarra della stessa Heard, dopo settimane durante le quali l’accusa ha portato i suoi testimoni e quattro il favore dell’opinione pubblica, che sopratutto sui social è schierata tutta dalla parte di Depp. Ieri una petizione su Change.org che chiede l’esclusione di Heard dal film “Aquaman2″ ha raggiunto i tre milioni di firme. Secondo fonti Usa, la produzione del film già è stato ridotto le scene con la presenza dell’attrice (sulla carta coprotagonista della pellicola) a meno di 10 minuti.