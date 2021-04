John Woo impegnato nell’adattamento di “Monkey Master”

Il celebre regista cinese John Woo sarà impegnato nella produzione di “Monkey Master” personaggio creato da Sten Lee

L’adattamento di Monkey Master

John Woo ritorna in azione con l’adattamento di “Monkey Master”. Il film ha come protagonista un archeologo di New York, Li Yong, che scopre un’antica profezia sulla leggenda cinese di The Monkey King. Questa lo porterà fino in India, dove scoprirà un potere nascosto che lo trasformerà in un supereroe moderno, il Monkey Master.

Famoso per “Mission Impossible 2”, “Red cliff”, e “Face-off, John Woo parla di questo progetto: “Ho sempre voluto fare un film basato sulla storia del Monkey King della Cina, e sto cercando di portarlo con una nuova idea. Riguardo alla storia creata da Lee ha detto “ è una versione unica in cui ritroviamo personaggi mitologici, viaggi all’interno di un’India sconosciuta e poi ha tanti elementi che mi piace vedere al cinema come grandi personaggi, azione e avventura”.

Nella realizzazione di questo adattamento oltre a Devarajan, ci sarà anche il produttore Gill Champion, presidente della POW! e Lori Tilkin, capo della produzione di Better Tomorrow Films.

La visione di Stan Lee

Nel 2016, Stan Lee aveva parlato di “Monkey Master” affermando: “sono sempre stato affascinato dalle culture Indiana e Cinese, poiché sono così filosofiche e ricche in tradizione e moralità. Ho creato innumerevoli supereroi di ogni nazionalità provenienti da ogni parte del mondo, così come eroi di altri pianeti e galassie”.

Concentrandosi invece sul suo personaggio sul grande schermo ha poi affermato: “sarà un film che interagirà in modo unico con le due culture per creare un eroe che intratterrà i fan in tutto il mondo con le sue arti marziali e i suoi inarrestabili superpoteri.”

Sharad Devarajan,(CEO della Graphic India), che ha collaborato nella realizzazione della storia del supereroe, ha affermato “Stan Lee è stato un mentore e amico ed uno dei più influenti creatori del ventesimo secolo. I suoi personaggi sono le mitologie moderne del nostro tempo, che trascendono le nazioni e la cultura e ci parlano nel linguaggio primordiale dell’immaginazione umana” Entrambi avevano già collaborato nella realizzazione di “Chakra: The Invincible” un personaggio dalla quale sono nati poi tre film e un fumetto.

La vendita della POW e il caso Camsing

Nel 2017 Sten Lee ha venduto la POW! ai cinesi della Camsing International, una vendita dalla quale ha affermato di essere stato ingannato. Il guadagno è stato meno di quello pattuito e di conseguenza ha cominciato un’azione legale contro questa compagnia.

Nel luglio 2018, pochi mesi prima della sua morte (novembre 2018) ha deciso di abbandonare la faccenda. Successivamente però c’è stata un’azione legale della figlia J.C. Lee per recuperare l’IP del padre, ma il caso è stato archiviato da un giudice della California nel giugno 2020.

La Camsing International è in subbuglio dall’arresto a Shanghai della sua presidente Lo Ching nel luglio 2019 su questioni non correlate. Dopo questi fatti la compagnia ha cambiato il suo nome in MH Development e rimanendo però quotata nella Borsa di Hong Kong. Nei sei mesi fino a dicembre ha registrato un fatturato di soli 2,06 milioni di dollari da POW!.

Francesca Reale

01/04/2021