John Wick 4: Shamier Anderson ringrazia Halle Berry per il ruolo nel sequel

Secondo quanto riportato da THR, l’attore Shamier Anderson attribuisce a Halle Berry il merito di averlo scelto per l’imminente thriller d’azione, “John Wick: Capitolo 4”, con Keanu Reeves.

Shamier Anderson si unisce al franchise di “John Wick”

Shamier Anderson attribuisce all’attrice e neo regista Halle Berry, il merito del suo casting in “John Wick: Capitolo 4”. Il prossimo thriller d’azione con Keanu Reeves protagonista da ben tre capitoli, ha iniziato il suo sviluppo nel 2019, dopo il successo di “John Wick 3: Parabellum”.

Il casting di Anderson è stato annunciato a giugno, quando la produzione è iniziata in più paesi, tra cui Francia, Germania e Giappone.

L’uscita dell’ultimo capitolo del franchise sanguinolento, diretto da Chad Stahelski, era stata pubblicizzata per l’inizio di quest’anno, prima che i ritardi causati dalla pandemia di COVID-19 e gli impegni di Keanu Reeves con “Matrix Resurrections” facessero tornare indietro la produzione. Anche se Halle Berry aveva interpretato l’ex assassina Sofia Al-Azwar in “John Wick 3”, secondo quanto riferito da lei stessa non apparirà nel nuovo film, che vede però il ritorno di Laurence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick.

I dettagli sono ancora tenuti nascosti e anche i ruoli di molti nuovi arrivati, incluso Anderson. Del cast faranno parte anche Donnie Yen, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada e Clancy Brown.

Shamier Anderson ringrazia Halle Berry

Parlando con THR durante la premiere di “Bruised- Lottare per vivere”, Shamier Anderson ha rivelato che deve ringraziare la Berry per il suo casting in “John Wick”. L’attore era chiaramente entusiasta dell’opportunità e ha anche confermato di aver terminato le riprese la scorsa settimana.

Il suo commento è stato:

“Ho avuto il lavoro e ho finito di girare una settimana fa. Sono in ‘John Wick’ con Keanu Reeves! Ringrazio Halle Berry per avermi dato l’opportunità che ha portato a questo”.

L’ uscita di “John Wick: Capitolo 4” è prevista per il 27 maggio 2022.

Eleonora De Sanctis

26/11/2021