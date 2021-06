John Wick 4 : iniziano le riprese per il ritorno del celebre assassino

Erano passati oramai due anni dall’annuncio di “John Wick 4”, la cui possibile realizzazione era stata supposta immediatamente dopo l’uscita del terzo capitolo, a conferma di un successo dal seguito imponente. E finalmente, dopo una lunga e travagliata pandemia, il tempo dell’attesa sta per giungere alla fine.

John Wick: un successo globale da 600 milioni di dollari

Il sito ComicBook” ha pubblicato un’immagine ufficiale condivisa da una delle case di produzione, Lionsgate Pictures, che ufficializza l’inizio delle riprese.

La foto, che mostra una sedia con il logo del film in uno spazio evidentemente usato per le riprese, è stata accompagnata dalla seguente frase :

“È cominciato. Considerate questa una cortesia professionale. “John Wick: Capitolo 4” è ora in produzione.”.

Hiroyuki Sanada al fianco di Keanu Reeves

In “John Wick 4” subirà un cambio importante per quel che concerne la sceneggiatura; infatti per questo nuovo capitolo alla scrittura non ci sarà più Derek Kolstad, ma Michael Finch e Shay Shatten, mentre si potrà contare ancora una volta sulla regia di Chad Stahelski, oramai riferimento importante per la saga.

Ad affiancare Keanu Reeves, nei panni dello spietato killer temuto dell’intera mafia russa, ci saranno anche Hiroyuki Sanada e Donnie Yen, Rina Sawayama e Shamier Anderson, in ruoli ancora non svelati.

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 27 maggio 2022, mentre rimane ancora ignota l’uscita in Italia.

“John Wick 4” doveva originariamente essere distribuito nelle sale a maggio del 2021, nella stesso periodo in cui era prevista l’uscita dell’altro grande sequel del franchise con protagonista Keanu Reeves, “Matrix 4”. Sappiamo molto bene che questo progetto non è andato in porto a causa della pandemia di COVID-19, lasciando i fan delle due saghe con l’attesa di conoscere le nuove date di rilascio nei cinema. Con questa foto di inizio della produzione, sembra lecito ritenere che l’attuale data di uscita del 27 maggio 2022 di questo nuovo capito possa essere veritiera.

Chiaretta Migliani Cavina

29/06/2021