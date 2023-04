John Wick 4: il budget del film e il confronto con i precedenti capitoli

John Wick: Chapter 4 si preannuncia come il capitolo più costoso dell’intera saga. Il primo film della serie è stato realizzato con un budget relativamente basso di soli 20 milioni di dollari, ma a partire da quel momento, ogni film ha visto un costante aumento del budget.

Questo è evidente anche dall’ambizione crescente di ogni nuovo capitolo. Sebbene il primo film fosse ambientato interamente a New York, la saga ha visitato successivamente Roma, Casablanca e John Wick: Chapter 4 vedrà il protagonista in visita a Parigi. Tuttavia, tutti questi spostamenti hanno un costo elevato.

Il nuovo film di John Wick si preannuncia come un’esperienza globale e di grande stile, ma la durata del film di 170 minuti limita il numero di proiezioni giornaliere e la classificazione R lo rende inaccessibile a un pubblico più giovane. Tuttavia, il successo di un film è relativo al costo di produzione e marketing. Nonostante ciò, il fatto che John Wick: Chapter 4 sia il capitolo più costoso dell’intera saga potrebbe rappresentare un ostacolo per il suo successo al botteghino.

L’aumento del budget di ogni nuovo capitolo della saga di John Wick è giustificato dal crescente successo ottenuto dalla serie di film. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare la storia del leggendario assassino interpretato da Keanu Reeves, e il franchise ha continuato a crescere in popolarità da quando il primo film è stato rilasciato nel 2014. Nonostante ciò, il successo della saga potrebbe ora essere compromesso dal budget elevato del nuovo film.

Conclusioni

John Wick: Chapter 4 si preannuncia come il capitolo più costoso e ambizioso dell’intera saga. Sebbene il successo di un film sia relativo al suo costo di produzione e marketing, il fatto che questo nuovo capitolo abbia un budget così elevato potrebbe rappresentare un ostacolo per il suo successo al botteghino. Resta da vedere come il pubblico risponderà a questa nuova avventura dell’assassino più famoso di Hollywood.