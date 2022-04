John Cena in Officer Exchange: l’action movie arriva agli Amazon Studios

John Cena in “0fficer Exchange”, secondo quanto riferito, il progetto di commedia d’azione “Officer Exchange” è stato venduto ad Amazon Studios con Cena destinato a recitare nel ruolo da protagonista. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo.

John Cena interpreterà il ruolo di “Shep”

Segnalato da Deadline, la star di “The Suicide Squad” e “Peacemaker” sarà nel ruolo principale del film come Shepard, o semplicemente “Shep”, che è descritto come una “palla da demolizione di un poliziotto”. La storia lo vede allearsi con un agente di polizia indiano per scontrarsi con un anello di contrabbando di diamanti di stanza in India.

La sceneggiatura è stata scritta da Ben Zazove ed Evan Turner. I due hanno scritto la commedia “The Out-Law”, che è attualmente in post-produzione per Netflix, e “Sherlock Gnomes” della Paramount. Non sono ancora stati annunciati membri del cast aggiuntivo oltre a Cena, né è stata rivelata una data di uscita o una finestra di rilascio.

Cena sarà anche produttore esecutivo del progetto con Peter Safran e John Rickard, entrambi attraverso The Safran Company, una delle società di produzione che ha lavorato con Cena in “Peacemaker” di Jame Gunn per la HBO.

La star di “Peacemaker” non si ferma mai

L’attore si è tenuto impegnato negli ultimi anni. La performance del 16 volte campione della WWE come “Peacemaker” nel film di Gunn del 2021; e ancora, con “The Suicide Squad- Missione suicida”dello stesso anno, la serie è stata acclamata sia dalla critica che dai fan, gli sono valse tanto che il personaggio ha ottenuto la propria serie spinoff su HBO Max.

Da allora il personaggio è diventato uno dei preferiti dai fan e la serie è esplosa in tutto il mondo, con il finale della prima stagione che ha ottenuto la più grande performance di spettatori in un solo giorno per una serie HBO Max.

Con quel successo, non sorprende che la serie “Peacemaker” sia stata rinnovata per una seconda stagione a febbraio. Oltre al suo ruolo nei film DC, è anche previsto che faccia parte di un altro film della Warner Bros. L’attore lo ritroviamo anche in “F9″, “Bumblebee”, il franchise di Daddy’s Home e Trainwreck.

Mina Franza

8/04/2022