Joe Walker, il montatore di Dune, incontra il pubblico a Milano per un evento speciale

Il mondo del cinema si prepara a un evento imperdibile con la visita di Joe Walker, montatore di opere iconiche come Dune e Dune – Parte Due. Questo incontro, che si terrà a Milano, offre l’opportunità di esplorare il dietro le quinte del processo di montaggio e di comprendere le scelte artistiche che hanno reso queste pellicole un successo mondiale. Walker, che ha vinto un Oscar nel 2022 per il suo lavoro su Dune, condividerà la sua esperienza e le sue intuizioni con il pubblico, rendendo l’evento un’occasione unica per gli appassionati di cinema.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento con Joe Walker è fissato per martedì 17 giugno 2025, dalle 19:00 alle 21:00, presso l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano. L’evento, intitolato “The Editor’s Toolbox“, si propone di approfondire l’arte del montaggio e il suo ruolo fondamentale nel plasmare la narrazione cinematografica. Durante la serata, Walker discuterà delle tecniche di editing che influenzano il ritmo e le emozioni di un film, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire come il montaggio possa trasformare una semplice sequenza in un’esperienza visiva coinvolgente.

Walker non solo risponderà a domande sul suo lavoro, ma commenterà anche alcune delle sequenze più iconiche delle sue opere, permettendo agli spettatori di comprendere meglio il processo creativo che sta dietro a ogni scelta di montaggio. L’incontro si concluderà con una sessione di domande e risposte, dove il pubblico avrà l’opportunità di interagire direttamente con il montatore e approfondire ulteriormente le sue tecniche e filosofie.

La carriera di Joe Walker

Joe Walker è un nome di spicco nel panorama del montaggio cinematografico contemporaneo. Ha collaborato con registi di fama internazionale come Steve McQueen e Denis Villeneuve, contribuendo a film acclamati come 12 anni schiavo, Shame e Hunger. La sua capacità di utilizzare il suono in modo innovativo e di creare un ritmo narrativo avvincente lo ha reso uno dei montatori più richiesti nel settore.

Il suo lavoro su Dune ha ricevuto riconoscimenti significativi, culminando con l’assegnazione dell’Oscar per il miglior montaggio. Walker è noto per la sua abilità nel rendere visibile il pensiero dei personaggi attraverso il montaggio, un aspetto che ha contribuito a dare profondità e complessità alle storie raccontate. Attualmente, è atteso per tornare a collaborare con Villeneuve nel terzo capitolo della saga di Dune, Messia di Dune, e nel progetto di adattamento di Incontro con Rama, un classico della fantascienza di Arthur C. Clarke.

Organizzazione dell’evento

L’incontro con Joe Walker è organizzato dal collettivo indipendente Sei Ottavi e dalla community professionale WYN – What You Need. L’evento è sostenuto dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e dall’ALMED – Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La realizzazione dell’evento è possibile grazie al supporto tecnico e logistico di diverse realtà, tra cui Fluxx, EDI Effetti Digitali Italiani, Blackball e Anteo Palazzo del Cinema.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per prenotazioni, è possibile visitare il sito della Fondazione Milano. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di cinema e per chi desidera approfondire il mondo del montaggio attraverso la voce di un esperto del settore.

