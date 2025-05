Joe Carnahan svela il suo progetto di Daredevil mai realizzato: un viaggio negli anni ’70

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La produzione di “Daredevil: Rinascita 2” continua a suscitare grande interesse tra i fan dei supereroi, mentre emergono nuove immagini dal set. Nel contesto di questo progetto, il regista Joe Carnahan ha rivelato dettagli su un film di Daredevil che aveva concepito anni fa, ma che non ha mai visto la luce. Questa rivelazione offre uno sguardo affascinante sulle idee che hanno circolato nel mondo del cinema riguardo al personaggio di Matt Murdock.

Un film di Daredevil mai realizzato

La storia del cinema è costellata di progetti di supereroi che non sono mai stati portati a termine, e tra questi spicca il Daredevil di Joe Carnahan. Questo progetto, concepito intorno al 2012, si sarebbe dovuto ambientare nella storica Hell’s Kitchen degli anni ’70, un’idea che ha anticipato in qualche modo l’atmosfera retro del film “Joker” di Todd Phillips. Carnahan aveva in mente una visione unica del personaggio, ispirata ai fumetti di Frank Miller, che avrebbe potuto dare nuova vita a Daredevil, rendendolo un simbolo di un’epoca passata.

Carnahan aveva pianificato una trilogia composta da “Daredevil ’73“, “Daredevil ’79” e “Daredevil ’85“. Tuttavia, il progetto si è arenato a causa di complicazioni legate ai diritti cinematografici del personaggio, che all’epoca erano detenuti dalla Fox. Questo blocco ha impedito la realizzazione di un film che avrebbe potuto segnare una svolta nella rappresentazione di Daredevil sul grande schermo.

La passione di Carnahan per Daredevil

Parlando del suo legame con il progetto di Daredevil, Joe Carnahan ha espresso il suo rammarico per la cancellazione del film. “È difficile per me entrare in questo mondo, perché credevo molto nel progetto e quando fu cancellato mi si è spezzato il cuore”, ha dichiarato il regista. Nonostante la delusione, ha riconosciuto il talento di Charlie Cox, l’attore che interpreta Daredevil nella nuova serie, e ha elogiato il lavoro dello showrunner Dario Scardapane, un suo caro amico. Carnahan ha anche espresso apprezzamento per Jon Bernthal, noto per il suo ruolo di Punisher, dimostrando così un forte legame con l’universo Marvel.

La passione di Carnahan per Daredevil è evidente, e il suo desiderio di vedere il personaggio rappresentato in modo autentico è palpabile. La sua visione avrebbe potuto portare una nuova dimensione al supereroe, ma le circostanze hanno impedito che questo sogno si realizzasse.

Le aspettative per Daredevil: Rinascita 2

Con l’uscita di “Daredevil: Rinascita 2” all’orizzonte, i fan sono ansiosi di scoprire come il personaggio sarà sviluppato in questa nuova avventura. Le anticipazioni sul progetto suggeriscono che ci saranno elementi che richiamano le storie originali dei fumetti, mantenendo viva la tradizione del personaggio. La presenza di Charlie Cox e Dario Scardapane promette di offrire una narrazione avvincente e coinvolgente, capace di attrarre sia i nuovi spettatori che i fan di lunga data.

Mentre il mondo del cinema continua a evolversi, la storia di Daredevil rimane un capitolo affascinante da esplorare. Le rivelazioni di Joe Carnahan ci ricordano che, dietro ogni grande film, ci sono idee e visioni che, sebbene non sempre realizzate, contribuiscono a formare il tessuto della cultura popolare. Con “Daredevil: Rinascita 2“, i fan possono sperare di assistere a una nuova era per il Diavolo Custode di Hell’s Kitchen.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!