Joe Bastianich presenta Foodish: un viaggio gastronomico tra tradizione e innovazione culinaria

La nuova avventura di Joe Bastianich, intitolata Foodish, ha debuttato su TV8 il 7 aprile 2025, portando gli spettatori in un affascinante tour gastronomico attraverso l’Italia. Ogni sera, alle 20:30, Bastianich esplora piatti iconici della tradizione locale, affiancato da ospiti speciali, con l’obiettivo di scoprire la versione più “foodish” dei classici della cucina italiana. Questo format promette di unire la tradizione culinaria con un tocco di creatività, invitando i ristoratori a reinterpretare piatti storici senza compromettere la loro essenza.

Il format di Foodish: sfide culinarie tra ristoranti

Il concept di Foodish è chiaro e coinvolgente. Ogni episodio presenta quattro ristoranti di una città che si sfidano nella preparazione di un piatto simbolo. Joe Bastianich, insieme a un VIP legato al territorio o alla ricetta, assaggia e commenta le varie interpretazioni, assegnando voti e proclamando un vincitore. Questo approccio non solo celebra la tradizione, ma incoraggia anche l’innovazione, dando spazio a chi desidera osare con nuove interpretazioni, sempre nel rispetto della ricetta originale.

Le prime tappe di questo viaggio gastronomico includono città emblematiche e piatti che rappresentano l’anima della cucina italiana. Tra le specialità in gara ci sono la cotoletta a Milano, il vitello tonnato a Torino e la pizza al taglio a Roma. Ogni serata si trasforma in una nuova sfida, con sapori diversi e storie uniche da raccontare, rendendo ogni episodio un’esperienza culinaria avvincente.

La genovese “eretica”: il pranzo a Napoli con Marisa Laurito

Uno dei momenti più discussi di Foodish è stato il pranzo a Napoli, dove Joe Bastianich ha avuto come ospite Marisa Laurito, un’icona della cucina partenopea. Laurito, attrice e cuoca, rappresenta la passione per la tradizione culinaria di Napoli. Durante la puntata, i due si sono trovati di fronte a una genovese, un piatto che richiede una lunga cottura delle cipolle di Montoro insieme alla carne. Tuttavia, la versione servita nel ristorante ha suscitato il disappunto di entrambi.

Le cipolle di Montoro, fondamentali per la ricetta, erano presenti solo in quantità ridotta, sostituite da cipolle bianche più comuni. Inoltre, la carne era stata cotta separatamente e aggiunta solo alla fine, un approccio che ha lasciato Bastianich e Laurito perplessi. Joe ha mostrato il suo scetticismo con espressioni eloquenti e commenti pungenti, mentre Marisa ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, pur esprimendo le sue riserve sulla reinterpretazione del piatto.

Questo episodio ha generato un acceso dibattito online, con molti spettatori che hanno definito la genovese proposta come un “sacrilegio”, evidenziando quanto sia delicato il tema della tradizione gastronomica napoletana. La clip è diventata virale, grazie all’atteggiamento diretto di Bastianich e alle reazioni genuine di Laurito, dimostrando l’importanza della cucina come espressione culturale e identitaria.

L’impatto di Foodish sulla cultura gastronomica italiana

Foodish non è solo un programma di cucina, ma un viaggio che esplora la ricchezza della tradizione gastronomica italiana, mettendo in luce le storie e le passioni che si celano dietro ogni piatto. La scelta di Joe Bastianich di affiancare VIP locali alle sue degustazioni offre una prospettiva unica, arricchendo l’esperienza culinaria con aneddoti e curiosità legate al territorio.

Il format incoraggia i ristoratori a mantenere viva la tradizione, ma anche a sperimentare, creando un dialogo tra passato e presente. Questo approccio è fondamentale per la valorizzazione della cucina italiana, che si trova a dover affrontare sfide legate alla globalizzazione e all’evoluzione dei gusti. Foodish si propone quindi come un palcoscenico per la cucina italiana, dove ogni piatto racconta una storia e ogni sfida è un’opportunità per scoprire nuove sfumature della gastronomia nazionale.

Con la sua capacità di attrarre l’attenzione su piatti storici e reinterpretazioni audaci, Foodish si inserisce nel panorama televisivo come un programma che non solo intrattiene, ma educa e stimola il dibattito sulla cucina italiana, rendendo omaggio alla sua straordinaria varietà e complessità.

