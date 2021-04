Jodie Turner-Smith lascia il ruolo di Éile nella serie tv di Netflix “The Witcher: Blood Origin” a causa di conflitti di programmazione.

The Witcher: Jodie Turner-Smith lascia il cast

Turner-Smith si era unita al cast a gennaio per interpretare il personaggio principale, Éile, ma ci sono state poi delle complicanze. A dare una netta conferma è stato un portavoce di Netflix che tramite TheWrap ha detto “A causa di un cambiamento nel programma di produzione della serie limitata” The Witcher: Blood Origin “, purtroppo Jodie Turner-Smith non sarà più in grado di continuare nel ruolo di Éile”

“The Witcher: Blood Origin”: anticipazioni

“Blood Origin”, secondo la descrizione ufficiale, è ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo rappresentato nella prima stagione. Il sequel racconterà una storia perduta nel tempo: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che hanno portato alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno “.

Éile è una guerriera d’élite benedetta con la voce di una dea che ha lasciato il suo clan e la posizione di guardiana della regina per seguire il suo cuore come un musicista nomade. Una resa dei conti sul continente la costringe a tornare a riprendere la spada nella sua ricerca di vendetta e redenzione.

Declan de Barra è il produttore esecutivo e showrunner di “Blood Origin,” assieme a Lauren Schmidt Hissrich, creatore e showrunner di “The Witcher,”. Altre figure presenti nella produzione del sequel sono Jason Brown e Sean Daniel della casa di produzione Hivemind, e Tomek Baginski e Jarek Sawko della Platige Films. Infine, Andrzej Sapkowski, che ha scritto i romanzi di “The Witcher”, servirà come consulente creativo per la serie.

Le riprese della seconda stagione di “The Witcher” sono terminate la scorsa settimana dopo più di qualche ritardo a causa della pandemia. Non è stata fissata alcuna data di uscita per “The Witcher” o “The Witcher: Blood Origin”.

Francesca Reale

08/04/2021