Jodie Foster protagonista della quarta stagione di “True Detective”

Jodie Foster sarà protagonista di “True Detective” della HBO, giunto alla quarta stagione, il cui titolo è “True Detective: Night Country“. L’interprete figura anche in veste di produttore esecutivo della serie.

Jodie Foster e i misteri dell’Alaska

Jodie Foster si trasforma nella detective Liz Danvers per la quarta stagione di “True Detective” che sarà realizzata dalla scrittrice e regista Issa López e dal produttore esecutivo Barry Jenkins.

Alan Page Arriaga, produttore esecutivo di “Shining Girls” di Starz, si è unito a Lopez per scrivere la sceneggiatura.

La serie è incentrata sulle detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro che stanno indagando sulla strana scomparsa di sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica di Tsalal, nel periodo in cui la lunga notte d’inverno cade a Ennis, in Alaska. Per risolvere il caso le due donne dovranno affrontare la loro oscurità interiore.

“True Detective”, creato e scritto da Nic Pizzolatto, è andato in onda per tre stagioni tra il 2014 e il 2019. La terza stagione di “True Detective”, ambientata negli Ozarks, è andata in onda negli States su HBO nel 2019, mentre in Italia su Sky Atlantic dal 21 gennaio al 4 marzo 2019, e aveva come protagonisti Mahershala Ali e Stephen Dorff. La terza stagione era il seguito di quella del 2015 con Colin Farrell, Taylor Kitsch, Rachel McAdams e Vince Vaughn e della prima stagione, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

I produttori esecutivi includono López, Page Arriaga, Foster, Barry Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak per Pastel, Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto insieme a Anonymous Content.

La carriera della Foster

Jodie Foster ha recitato per la prima volta a 12 anni in “Taxi Driver”, dove interpretava una giovane prostituta. Ha poi lavorato in serie come “Gunsmoke”, “My Three Sons” e “Paper Moon”. Successivamente non ha mai avuto ruoli da protagonisti per la tv, quindi questo sarebbe il primo progetto come protagonista in una serie. In passato ha inoltre prestato la sua voce a serie come “Frasier”, “X-Files” e “The Simpson”s e ha diretto episodi televisivi come “Orange Is The New Black”, “Black Mirror” e “Tales From The Loop”.

L’attrice è rappresentata da CAA e Matthew Saver Law Offices.

Fonte Deadline

Roberta Rosella

27/05/2022