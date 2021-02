Il prossimo film di Ari Aster intitolato “Disappointment Blvd” avrà come protagonista l’attore premio Oscar Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix protagonista del nuovo film di Ari Aster

È ufficiale: Joaquin Phoenix sta collaborando al prossimo progetto del regista degli acclamati horror “Hereditary” e “Midsommar”, Ari Aster. Alcuni rumors giravano sul web già lo scorso anno, ma ora la notizia è stata confermata. Secondo Deadline, il prossimo film di Ari Aster si intitola “Disappointment Blvd” e sarà distribuito dalla A24, stessa casa di distribuzione “Hereditary” e “Midsommar”, entrambi enorme successo di critica e, nel caso di “Midsommar”, di incassi record al Box Office.

“Disappointment Blvd” è stato definito “un ritratto intimo e decennale di uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi”. A novembre, la Discussing Film aveva riferito un titolo diverso per il film, e cioè “Beau Is Afraid” descrivendolo allora come “un horror surrealista ambientato in un presente alternativo”. Non è chiaro se si tratta dello stesso progetto con un nuovo nome o di una pellicola del tutto diversa, anche perché Aster aveva una serie di sceneggiature prese in considerazione per il prossimo film.

Grande attesa per “Disappointment Blvd”

Phoenix, dopo l’Oscar e il plauso della critica e del pubblico con l’interpretazione del “Joker” nel film di Todd Philips, è pronto a recitare anche nel ruolo di Napoleone Bonaparte nel film di Ridley Scott “Kitbag”. Potrebbe però dare priorità al progetto di Aster dato che Scott ha di recente avviato la pre-produzione del thriller poliziesco “Gucci”. Phoenix sembra comunque entusiasta del nuovo progetto di Aster, aumentando così l’hype dei fan dell’horror e del regista. Reduce dai due successi di “Hereditary” e “Midsommar” la fama di Ari Aster è quella di realizzare film davvero disturbanti e terrificanti, ecco che fan e pubblico si aspettano molto da “Disappointment Blvd”.

18/02/2021

Giorgia Terranova