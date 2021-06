Joaquin Phoenix e Rooney Mara nel prossimo film di Lynne Ramsay

Dopo “A Beautiful Day – You Were Never Really Here”, Joaquin Phoenix torna davanti alla macchina da presa diretto da Lynne Ramsay, affiancato da Rooney Mara.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara protagonisti di “Polaris”

Joaquin Phoenix e Rooney Mara faranno coppia in “Polaris”, il prossimo film dell’acclamata scrittrice e regista Lynne Ramsay. Lo ha rivelato la stessa regista nel corso di un’intervista con El Espanol mentre partecipava al Valencia International Film Festival per ritirare il premio Luna de Valencia. Si tratta della seconda collaborazione con il bravissimo Joaquin Phoenix dopo il thriller psicologico del 2017 “You Were Never Really Here”.

Qualsiasi dettaglio della trama, o anche uno straccio di informazione oltre a questo, è praticamente inesistente ma la prospettiva di riunire Ramsay e Phoenix crea sicuramente alte aspettative.

Queste le parole della Ramsay su Phoenix:

“È pazzo, ma è il miglior attore che abbia mai incontrato. Tutto ciò che fa sul set ha una ragione. È molto più difficile quando ti viene in mente un’idea originale come questa, ma è impossibile non emozionarsi quando si sta preparando un film con Joaquin”.

Regista e interpreti

Lynne Ramsay ha all’attivo nel corso di 22 anni solo quattro pellicole tra cui “…E ora parliamo di Kevin” ma ogni suo lavoro ha ricevuto buone critiche oltre a essere riconosciuta come un talento unico con un occhio sensibile alle emozioni.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara ultimamente sembrano maggiormente concentrati sulla vita di coppia e famigliare. Phoenix è stato visto sullo schermo per l’ultima volta come protagonista di “Joker” di Todd Phillips, grazie al quale ha vinto un Oscar come Miglior Attore, mentre la Mara ha interpretato nel 2018 Maria Maddalena nell’omonimo film di Garth Davis in cui Phoenix interpretava Gesù.

Tuttavia, entrambi hanno in cantiere una gran quantità di progetti. Per Phoenix si parla di “C’mon C’mon” di Mike Mills e attualmente è impegnato sul set di “Disappointment Blvd” di Ari Aster. Ricordiamo inoltre che l’interprete ha in cantiere anche il film di Ridley Scott “Kitbag” incentrato sulla figura di Napoleone Bonaparte, mentre si continua a parlare di un possibile sequel di “Joker”.

Mara, nel frattempo, è stata diretta da Guillermo Del Toro in “Nightmare Alley” con Bradley Cooper e Cate Blanchett e si è unita pochi giorni fa al cast di “Women Talking”, adattamento del romanzo “Donne che parlano” di Miriam Toews, che sarà diretto da Sarah Polley e interpretato da Frances McDormand.

Infine la Ramsay girerà gli adattamenti di un racconto di Margaret Atwood e del romanzo “La bambina che amava Tom Gordon” di Stephen King.

21/06/2021