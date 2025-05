JJ rappresenta l’Austria all’Eurovision 2025 con “Wasted Love”: un talento in ascesa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e l’Austria ha scelto di affidare la sua rappresentanza a JJ, un giovane artista che sta già facendo parlare di sé nel panorama musicale europeo. Con il suo brano “Wasted Love“, JJ si presenta come uno dei favoriti per la vittoria, grazie a un mix di talento e originalità che promette di conquistare il pubblico.

Chi è JJ, il cantante austriaco in gara

Nato a Vienna nel 2001 con il nome di Johannes Pietsch, JJ ha alle spalle una storia affascinante. Figlio di un informatico austriaco e di una chef filippina, ha trascorso gran parte della sua infanzia a Dubai, dove ha vissuto fino all’età di 15 anni. Questo background multiculturale ha influito sul suo approccio alla musica, rendendolo un artista versatile e aperto a diverse influenze.

Il soprannome “JJ” è emerso durante gli anni scolastici, quando i suoi compagni di classe hanno cercato un modo per semplificare il suo nome, spesso considerato difficile da pronunciare. Inizialmente scettico riguardo a questo soprannome, JJ ha poi imparato ad apprezzarlo, riconoscendo quanto fosse cool e distintivo.

Fin da giovane, ha mostrato una forte passione per la musica classica, decidendo di approfondire i suoi studi presso la MUK, l’Università Privata di Musica e Arti di Vienna. Qui ha conseguito la laurea e ha continuato la sua formazione alla Wiener Staatsoper, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi con opere di compositori come Mahler e Mozart.

La sua carriera ha preso una piega interessante nel 2020, quando ha tentato di partecipare a “The Voice of Germany“, ma il suo talento non è stato notato. Tuttavia, la sua determinazione lo ha portato a partecipare a “Starmania“, un popolare talent show austriaco, dove ha raggiunto la finale e ha guadagnato l’attenzione del pubblico. Durante questa esperienza ha anche incontrato Teya, con cui ha sviluppato una fruttuosa collaborazione musicale.

Eurovision Song Contest 2025: dettagli sull’evento

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà in Svizzera, paese ospitante dopo la vittoria di Nemo nell’edizione precedente. L’evento sarà condotto da Hazel Brugger e Sandra Studer, con Michelle Hunziker che guiderà la finale. Quest’anno parteciperanno ben 38 Paesi, tra cui il Montenegro, che torna a competere dopo un’assenza.

JJ avrà l’onore di esibirsi sul palco con il suo brano “Wasted Love“, che ha già suscitato un notevole interesse tra gli appassionati del festival. Considerato uno dei super favoriti per la vittoria, l’artista ha dichiarato di aver investito molto nella realizzazione di questa canzone. “Vedere una reazione così forte fin dall’inizio è stato incredibilmente surreale”, ha affermato JJ in un’intervista.

“Wasted Love” si distingue per la sua fusione di elementi classici ed elettronici, raccontando una storia emozionante e profonda. JJ ha spiegato che la canzone esplora il tema dell’amore non corrisposto, un’esperienza personale che ha segnato la sua vita. “È quel momento di dolore, ma anche di chiarezza e crescita”, ha aggiunto, sottolineando come scrivere ed eseguire questo brano sia stato un processo terapeutico per lui.

Il significato di “Wasted Love“

“Wasted Love” non è solo una canzone, ma un viaggio emotivo che riflette le esperienze personali di JJ. Parlando dell’ispirazione dietro il brano, l’artista ha rivelato che si tratta di una riflessione su quanto sia difficile dare tanto di sé a qualcuno senza ricevere nulla in cambio. Questa vulnerabilità è ciò che rende la canzone così autentica e toccante.

JJ spera che il suo messaggio possa risuonare con molte persone, permettendo loro di identificarsi con le emozioni espresse nel brano. “Penso che molte persone abbiano vissuto questo tipo di amore e spero che anche loro possano rivedersi nella canzone”, ha concluso. Con un mix di talento, passione e una storia personale forte, JJ si prepara a lasciare un segno indelebile all’Eurovision 2025.

