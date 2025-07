Jim Carrey: tre film imperdibili da riscoprire secondo il New York Times

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un recente articolo del New York Times ha incoronato un cult della fantascienza con Jim Carrey come il miglior film di questo genere del 21esimo secolo. Questo riconoscimento ha spinto a riflettere sulla vasta filmografia dell’attore, che include opere meno conosciute ma altrettanto significative. Di seguito, esploreremo tre lungometraggi di Jim Carrey che meritano di essere riscoperti.

Man on the moon: il biopic di Andy Kaufman

Uscito nel 1999 e diretto da Milos Forman, “Man on the Moon” è un biopic che narra la vita del comico Andy Kaufman, interpretato magistralmente da Jim Carrey. La pellicola offre uno sguardo approfondito sulla carriera di Kaufman, uno degli intrattenitori più eccentrici e innovativi degli Stati Uniti. Attraverso una serie di apparizioni iconiche, tra cui quelle al “Saturday Night Live“, al “Letterman Show” e nella sitcom “Taxi“, il film riesce a catturare l’essenza di un personaggio complesso e sfaccettato.

Kaufman era noto per il suo approccio unico alla comicità, spesso sfidando le convenzioni e sorprendendo il pubblico con le sue performance. Carrey, per interpretare questo ruolo, ha adottato una tecnica di immersione totale, vivendo e respirando come Kaufman durante le riprese. Questa dedizione ha portato a una rappresentazione autentica e coinvolgente, che ha conquistato sia la critica che il pubblico. “Man on the Moon” non è solo un tributo a Kaufman, ma anche una riflessione sulla natura dell’arte e della performance, rendendolo un film da non perdere per gli appassionati di cinema.

Dick & Jane – operazione furto: una commedia sul fallimento

“Dick & Jane – operazione furto”, diretto da Dean Parisot e uscito nel 2005, è una commedia che affronta il tema del fallimento e della resilienza. Jim Carrey interpreta Dick Harper, un uomo che, dopo aver ottenuto un’importante promozione come vicepresidente in una grande azienda, si trova improvvisamente sul lastrico a causa del fallimento della società. Accanto a lui, Téa Leoni interpreta Jane, sua moglie, con cui condivide la difficile situazione economica.

La coppia, spinta dalla necessità di mantenere il proprio tenore di vita e prendersi cura del loro figlio, decide di intraprendere una serie di furti. Inizialmente mossi dalla disperazione, Dick e Jane scoprono presto di avere un certo talento nel commettere crimini, il che li porta a una spirale di avventure sempre più audaci. La pellicola, pur mantenendo un tono leggero e divertente, offre anche spunti di riflessione sulla moralità e sulle scelte che le persone fanno in situazioni di crisi. La chimica tra Carrey e Leoni contribuisce a rendere il film un’esperienza coinvolgente e divertente.

I love you phillip morris: amore e inganno in prigione

“I love you phillip morris”, diretto da Glenn Ficarra e John Requa e uscito nel 2009, racconta una storia vera di amore e truffa. Jim Carrey interpreta Steven Russell, un abile truffatore statunitense noto per le sue incredibili evasioni di prigione. La pellicola si distingue per il suo mix di commedia e dramma, esplorando la vita di Russell e la sua relazione con Phillip Morris, interpretato da Ewan McGregor.

Durante uno dei suoi periodi in carcere, Steven si innamora di Phillip e decide di fare di tutto per riconquistarlo una volta che lui esce di prigione. La narrazione si snoda tra colpi di scena e situazioni surreali, mettendo in luce l’ossessione di Russell e le sue straordinarie capacità di inganno. Nonostante il titolo italiano sia stato criticato per la sua traduzione poco riuscita, il film riesce a catturare l’attenzione per la sua originalità e il suo approccio audace a temi complessi come l’amore e la libertà. La performance di Carrey è intensa e sfumata, dimostrando la sua versatilità come attore.

Questi tre film offrono uno spaccato della carriera di Jim Carrey, evidenziando non solo il suo talento comico, ma anche la sua capacità di affrontare ruoli drammatici e complessi. Riscoprire queste opere significa immergersi in storie che, pur nella loro diversità, condividono un comune filo conduttore: la ricerca di autenticità e connessione umana.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!