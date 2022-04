Jim Carrey annuncia di essere pronto a dire addio alla recitazione

Jim Carrey dice che è “abbastanza serio” riguardo al ritiro dalla recitazione, spiegando in una nuova intervista ad Access Hollywood che ha “fatto abbastanza”.

Jim Carrey vuole dedicarsi alle sue passioni

Carrey era nello show per promuovere “Sonic the Hedgehog 2” quando gli è stato chiesto di rispondere ai recenti commenti fatti da Dolly Parton in cui la superstar del paese ha detto che le sarebbe piaciuto che Carrey interpretasse il suo ex partner musicale Porter Wagoner in un film biografico di Parton.

La notizia ha colto di sorpresa Carrey che spiazza tutti e dichiara: “beh, è ​​una cosa adorabile, ma mi ritiro”. Alla domanda se fosse serio, Carrey ha detto: “Sono abbastanza serio, sì”. Ha detto che potrebbe cambiare idea sul ritiro “se gli angeli porteranno una sorta di copione scritto con inchiostro dorato che mi dice che sarà davvero importante che le persone lo vedano, potrei continuare lungo la strada, ma sono per prendere una pausa.”

“Non vedo perché tutto si debba trasformare in uno speciale di Netflix”

Carrey, che dedica gran parte del suo tempo alla pittura e alla creazione di opere d’arte, ha detto: “Mi piace molto la mia vita tranquilla e mi piace molto dipingere su tela e amo davvero la mia vita spirituale e mi sento, e questo è qualcosa che potresti non sentire un’altra celebrità dire finché esiste il tempo, ne ho abbastanza. Ho fatto abbastanza. Io sono abbastanza.”

Carrey ha anche parlato del suo defunto amico Bob Saget e della recente celebrazione commemorativa piena di celebrità per l’amata star di Full House. “È stata una serata molto bella”, ha detto Carrey. “Non sono sicuro del motivo per cui tutto deve trasformarsi in uno speciale Netflix. Penso che sia un po’ strano”.

Il produttore Mike Binder ha recentemente affermato che la celebrazione commemorativa registrata è stata venduta a Netflix per uno speciale in arrivo.

Ci auguriamo sia solo un momento per Carrey e che possano davvero arrivare gli angeli con unghie “sporche” di inchiostro dorato e regalarci un’ultima avventura dell’attore.