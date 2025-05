Jessie Mei Li parla della cancellazione di Tenebre e ossa: un possibile ritorno nel Grishaverse?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie televisiva Tenebre e ossa, tratta dall’omonima trilogia di Leigh Bardugo, ha lasciato un segno profondo nel cuore di molti fan e della sua protagonista, Jessie Mei Li. Nonostante la cancellazione da parte di Netflix, l’attrice ha recentemente condiviso i suoi sentimenti riguardo a questa esperienza e ha aperto a un possibile ritorno nel Grishaverse.

Tenebre e ossa: un successo interrotto

Tenebre e ossa ha riscosso un notevole successo tra i lettori e gli spettatori, grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi ben sviluppati. La serie, che ha debuttato su Netflix, ha mescolato gli eventi della trilogia di Bardugo con quelli di Sei di Corvi, creando un universo narrativo ricco e complesso. Alina Starkov, interpretata da Jessie Mei Li, è diventata un simbolo di speranza in un mondo dominato dall’oscurità. La prima e la seconda stagione hanno catturato l’attenzione del pubblico, ma la decisione di interrompere la produzione ha lasciato molti interrogativi irrisolti.

Inizialmente, Netflix aveva pianificato una terza stagione e un ulteriore spin-off dedicato a Sei di Corvi, con le sceneggiature già pronte. Tuttavia, questi progetti sono stati abbandonati, lasciando i fan con un finale aperto e un desiderio di ulteriori sviluppi. Jessie Mei Li ha recentemente parlato di questo tema, esprimendo la sua gratitudine per l’esperienza vissuta e per il legame creato con il cast e la troupe.

Le emozioni di Jessie Mei Li dopo la cancellazione

Jessie Mei Li ha condiviso le sue emozioni riguardo alla cancellazione di Tenebre e ossa durante un’intervista con The Hollywood Reporter. Ha descritto il periodo trascorso sul set come “fantastico” e ha riconosciuto che, sebbene la cancellazione sia stata devastante, la serie si è conclusa in modo dignitoso. Secondo l’attrice, è meglio chiudere una storia in bellezza piuttosto che prolungarla oltre il necessario.

“Abbiamo trascorso due degli anni più belli della mia vita. È stato bellissimo e siamo ancora molto uniti”, ha affermato. Jessie ha anche riflettuto sul suo percorso di crescita personale e professionale, sottolineando come Tenebre e ossa abbia rappresentato un punto di svolta nella sua carriera. Da un’attrice emergente, è diventata una figura riconosciuta a livello internazionale, un cambiamento che ha trovato inizialmente opprimente.

Un futuro incerto ma aperto a nuove possibilità

Nonostante la cancellazione, Jessie Mei Li ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno nel Grishaverse. Se Netflix decidesse di riprendere in considerazione una terza stagione, l’attrice sarebbe entusiasta di tornare a Budapest e di riunirsi con i suoi colleghi. “Tornare a Budapest con tutti i miei amici e divertirci un mondo? Lo farei subito. Sarebbe un sogno”, ha dichiarato.

La sua disponibilità a riprendere il ruolo di Alina Starkov dimostra l’affetto che Jessie ha per il personaggio e per il mondo creato da Bardugo. Nonostante le incertezze del futuro, l’attrice continua a guardare con ottimismo alle opportunità che potrebbero presentarsi. La sua esperienza in Tenebre e ossa ha rappresentato non solo un trampolino di lancio per la sua carriera, ma anche un’importante lezione di vita.

In attesa di eventuali sviluppi, i fan possono continuare a sperare in un ritorno del Grishaverse, mentre Jessie Mei Li si prepara a esplorare nuove avventure nel mondo della recitazione.

