Jessica Morlacchi racconta la sua esperienza al Grande Fratello nella puntata di La Volta Buona

Oggi pomeriggio, il programma di Rai 1 “La Volta Buona” ha visto come ospite Jessica Morlacchi, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. La conduttrice Caterina Balivo ha intervistato la cantante, ripercorrendo la sua carriera musicale e approfondendo la sua recente esperienza nel reality show. Durante la trasmissione, Morlacchi ha svelato alcuni retroscena legati ai suoi rapporti con i concorrenti, in particolare con Luca Calvani e Paolo Brosio.

La carriera di Jessica Morlacchi e il suo percorso nel Grande Fratello

Jessica Morlacchi ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissima come cantante e bassista della band Gazosa, che ha riscosso un buon successo negli anni 2000. La sua partecipazione al Grande Fratello ha segnato un nuovo capitolo della sua vita, portandola sotto i riflettori di un pubblico più ampio. Durante la puntata di oggi, Caterina Balivo ha voluto approfondire il percorso di Jessica, chiedendole come si fosse trovata all’interno della Casa e quali fossero le sue impressioni sui vari concorrenti.

La Morlacchi ha condiviso le sue esperienze, rivelando che, nonostante le tensioni e le dinamiche tipiche del reality, ha trovato momenti di grande amicizia e supporto. La conduttrice ha poi introdotto il gioco del “Chi triti?”, un momento di divertimento che ha permesso a Jessica di esprimere le sue preferenze tra i concorrenti.

La scelta tra Luca Calvani e Paolo Brosio

Nel corso del gioco, Jessica Morlacchi ha dovuto scegliere tra Luca Calvani, con cui ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello, e Paolo Brosio. La cantante ha confessato di aver sempre avuto una simpatia per Luca, ma ha chiarito che tra loro non è mai sbocciato nulla di più di un’amicizia. Infatti, Calvani è attualmente impegnato in una relazione.

Quando è arrivato il momento di “tritare” uno dei due, Jessica ha optato per Luca, spiegando di non averlo più sentito dopo la fine del programma e di essere dispiaciuta per questo. La scelta ha sorpreso Caterina Balivo, che si aspettava una decisione diversa.

Il rapporto con Paolo Brosio e un invito speciale

Jessica ha poi parlato del suo rapporto con Paolo Brosio, rivelando che l’ex concorrente le aveva inviato un invito per un evento a Viareggio. Tuttavia, la Morlacchi ha dovuto declinare l’invito a causa di un problema di salute che l’ha costretta a recarsi al pronto soccorso per un’ernia cervicale. Nonostante questo imprevisto, Paolo ha dimostrato di essere un amico premuroso, contattandola per sapere come stesse.

Alla fine della puntata, Jessica ha deciso di dare a Paolo una seconda opportunità, mantenendo un buon rapporto con lui e “tritando” Luca. Ha sottolineato che tra lei e Brosio non c’è mai stato nulla di romantico, definendolo semplicemente “grande”. Questo scambio di esperienze ha reso la puntata di oggi particolarmente interessante, rivelando lati inediti della personalità di Jessica Morlacchi e delle sue relazioni all’interno del reality.

