Jessica Chastain senza compenso per “Armageddon Time”

Jessica Chastain, che in “Armageddon Time” di James Gray interpreta la sorella del presidente Donald Trump, ha rifiutato un compenso e aveva una condizione.

Jessica Chastain ha dichiarato a Variety di aver accettato di recitare nei panni della sorella di Trump nel film della Focus Features, ma solo se il suo coinvolgimento non fosse mai stato annunciato formalmente.

“Armageddon Time” è basato sull’infanzia dello sceneggiatore e regista James Gray nei primi anni ’80 alla Kew-Forest School di New York City, frequentata anche Donald Trump. Il film, con Anne Hathaway, Jeremy Strong e Anthony Hopkins, tra gli altri, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes il mese scorso, dove il cameo di Chastain ha sorpreso il pubblico.

QUeste le parole dell’attrice a Variety che l’ha intervistata in occasione di un evento Paramount+ per la sua nuova serie TV con Michael Shannon, dal titolo “George & Tammy”.

“Quando James mi ha contattato, non avevo ancora letto nulla e ho pensato, ‘Sì, lo farò’, perché mi ha detto che è la sua storia. Adoro quando qualcuno vuole raccontare una storia personale”.

Jessica Chastain interpreta una docente ospite nella scuola privata dove Paul si immatricola a metà film. Tiene conferenze ai ragazzi e alle ragazze privilegiati sul valore dell’ambizione.

Gray ha dichiarato al Screen Daily nel 2021 che il ruolo della Trump doveva essere originariamente interpretato da Cate Blanchett, ma in seguito l’attrice ha abbandonato il progetto.

Sull’ingaggio la Chastain ha detto:

“Così ho detto: ‘Fammi un favore, l’unica cosa che chiedo è di non dire mai che sono nel film e lo farò gratuitamente. Sono felice di essere lì. E in questo modo puoi tagliarmi fuori, o qualsiasi altra cosa. Puoi fare quello che vuoi con il tuo film e non sentirti obbligato a nulla.’ Ecco perché probabilmente è stata una tale sorpresa. È stata una sorpresa per me. Ero tipo, ‘Oh ci sono dentro? Freddo.’ Ma sì, è stato bello sentire che le persone hanno reagito in modo molto positivo a Cannes”.

