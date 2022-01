Jessica Chastain alla produzione di “The School for Good Mothers”

Jessica Chastain adatterà per la televisione la serie “The School for Good Mothers“, adattamento del romanzo di Jessamine Chan. L’attrice produrrà attraverso la sua società di produzione Freckle Films.

Jessica Chastain e il valore di una madre

Il prossimo progetto di Jessica Chastain non sarà come attrice, ma come produttrice esecutiva, per la serie dal titolo “The School for Good Mothers”. Secondo Deadline, la Chastain produrrà la serie, trasposizione del romanzo di prossima uscita di Jessamine Chan, attraverso la sua società di produzione Freckle Films.

La serie viene descritta come un dramma distopico, incentrata sulla storia di Frida Liu, che lascia sua figlia da sola per alcune ore, costringendo i funzionari del governo a determinare se è una candidata per un’istituzione simile al Grande Fratello che misura il successo o il fallimento della devozione di una madre.

Jessamine Chan sarà produttrice esecutiva della serie insieme a Jessica Chastain, e si adopererà anche collaborando all’adattamento per il grande schermo del suo romanzo pubblicato questa settimana negli Stati Uniti.

Jude Weng dirigerà e produrrà esecutivamente la serie. Weng, che è stato dietro la macchina da presa per “Finding Ohana” nel 2021, ha anche diretto alcuni episodi di “Fresh Off The Boat” (in onda dal 2015 al 2020 su ABC), “Black-ish”, “The Good Place” (in onda dal 2016 al 2020 su NBC) e “Young Sheldon” . Weng è anche coinvolto in due progetti imminenti della HBO, con Hello Sunshine di Amy Aniobi e Reese Witherspoon, e con la JuVee Productions di Ken Cheng e Viola Davis.

Le produzioni di Freckle Films

“The School For Good Mothers” è una delle tante produzioni recenti della Freckle Films di Chastain. La società ha anche prodotto la pellicola di Simon Kinberg “The 355”, di cui è interprete con Penelope Cruz, Fan Bingbing, Diane Kruger e Lupita Nyong’o , così come la serie dellla Paramount Network “George & Tammy” dove figura a nche come attrice con Michael Shannon, oltre a “Gli occhi di Tammy Faye”, diretto da Michael Showalter e interpretato dalla Chastain e Andrew Garfield.

Non c’è ancora una data di uscita per “The School For God Mother”. Nel frattempo, il prossimo film di Freckle Films, “The 355”, debutterà nelle sale americane questo fine settimana.

Roberta Rosella

05/01/2022