Jessica Biel: la trasformazione dell’attrice nello spot di “Candy”

É ispirato a una storia vera la miniserie con Jessica Biel dal titolo “Candy”, disponibile su Hulu in Italia dal 13 maggio e negli States dal 9 dello stesso mese.

Uno spot televisivo presentato durante la cerimonia degli Oscar

É andato in onda durante la cerimonia di premiazione del 94° Academy Award su ABC lo spot della miniserie in uscita su Hulu, dal titolo “Candy”, che Jessica Biel nei panni di Candy Montgomery, amica e vicina, nonchè assassina, di Betty Gore.

Questa storia di crimine del 1980 è già stata adattata nella miniserie “Love & Death”, con Elizabeth Olsen nei panni di Candy Montgomery e Lily Rabe nei panni di Betty Gore e debutterà su HBO Max nel 2022. “Love & Death” è stata scritta da David E. Kelly che produce insieme a Nicole Kidman.

La clip di trenta secondi di “Candy” ci fa entrare nella mente di Candy Montgomery che crolla per le alte aspettative di conformità e perfezione della società in cui vive. Nello spot il sangue ci lascia intendere la violenza avvenuta e si conclude con una voce fuori campo che dice: “Candy, non puoi essere sempre perfetta”.

Ecco la sinossi ufficiale:

Candy Montgomery è una casalinga e madre degli anni ’80 che ha fatto tutto bene – buon marito, due figli, una bella casa, persino l’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni – ma quando la pressione del conformismo cresce dentro di lei, le sue azioni urlano per un po’ di libertà. Con risultati mortali.

Nella serie, oltre alla Biel, Melanie Lynskey interpreterà Betty Gore al fianco di Pablo Schreiber , nel ruolo di Alan Gore. Timothy Simons interpreterà Pat Montgomery mentre Raúl Esparza sarà Don Crowder. Biel sarà inoltre produttore esecutivo dello show insieme al tre volte candidato agli Emmy Robin Veith, che ha anche scritto il pilot di “Candy”. Nick Antosca, Alex Hedlund e Michelle Purple sono anche produttori esecutivi, insieme a Michael Uppendahl che ha diretto il pilot. Jim Atkinson e John Bloom serviranno come produttori di consulenza.

Tra le ultime prove di Jessica Biel ricordiamo il ruolo di Cora Tannetti in “The Sinner” del 2017, e quello di Lia Haddock in “Limetown” del 2019, oltre al lavoro come produttrice esecutiva del film drammatico di successo del 2021 “Cruel Summer”.

Ecco lo spot di Candy:

Roberta Rosella

29/03/2022