Jessica Alba protagonista di un nuovo thriller d’azione: The Mark in arrivo nel 2025

Jessica Alba torna a calcare le scene cinematografiche con il suo nuovo film, “The Mark”, un thriller d’azione diretto da Justin Chadwick, noto per opere come “Mandela: La lunga strada verso la libertà” e “L’altra donna del re”. Questo progetto promette di regalare al pubblico un’avventura ricca di tensione, spionaggio e intrighi internazionali. Le riprese del film inizieranno in Australia nel mese di luglio, portando l’attrice in un contesto affascinante e dinamico.

La trama avvincente di The Mark

Nel film, Jessica Alba interpreta il ruolo di Eden, un’agente sotto copertura che si trova coinvolta in una missione estremamente pericolosa. La sua vita prende una piega inaspettata quando trascina involontariamente Ben Dawson, un padre single ignaro, nel suo mondo di inganni e infiltrazioni. Ben, scambiato per un killer professionista, diventa il bersaglio di una caccia globale che coinvolge agenzie di sicurezza come la CIA e l’Interpol, oltre a una rete di criminali senza scrupoli.

Eden, consapevole della gravità della situazione, decide di sfruttare l’equivoco a suo favore per smascherare una cospirazione di alto livello. La sua missione si complica ulteriormente, poiché deve proteggere Ben abbastanza a lungo per portare a termine il suo obiettivo. Nel frattempo, Ben deve affrontare le sue paure e trovare il coraggio necessario per sopravvivere e tornare dalla sua amata figlia. La tensione cresce mentre i due protagonisti si trovano a dover affrontare non solo i nemici esterni, ma anche le proprie incertezze e vulnerabilità.

Un cast e una produzione di alto livello

La sceneggiatura di “The Mark” è stata scritta da Ronnie Christensen, noto per i suoi lavori in “Passengers” e “Incarnate”. La produzione è affidata a Arianne Fraser e Delphine Perrier per Highland Film Group, in collaborazione con Kia Jam di K. Jam Media. Il progetto è cofinanziato da Highland Film Group e Aperture Media Partners, con Hoodlum che si occuperà dei servizi di produzione in Australia. Henry Winterstern ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo.

Jessica Alba, dopo il successo della sua serie “Trigger Warning” su Netflix, che ha raggiunto il primo posto in oltre 60 paesi, continua a diversificare la sua carriera. Ha fondato la sua casa di produzione, Lady Metalmark Entertainment, nel 2024, segnando un passo significativo nel suo percorso professionale. Oltre a “The Mark”, l’attrice sarà presente nel film “Maserati: The Brothers”, dove condividerà il set con attori di spicco come Anthony Hopkins e Andy Garcia.

Justin Chadwick: un regista di talento

Justin Chadwick, regista di “The Mark”, è un nome rispettato nel panorama cinematografico, avendo diretto numerosi drammi storici e romantici. Tra le sue opere più celebri si annoverano “Tulip Fever”, “L’altra donna del re” e “Mandela – La lunga strada verso la libertà”, in cui Idris Elba ha interpretato il ruolo del celebre leader sudafricano. La sua esperienza e il suo occhio attento per la narrazione visiva promettono di rendere “The Mark” un film avvincente e coinvolgente.

Con una trama intrigante e un cast di talento, “The Mark” si preannuncia come uno dei film più attesi del 2025, portando Jessica Alba a esplorare nuove sfide professionali e a riconfermare il suo posto nel panorama cinematografico contemporaneo.

