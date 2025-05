Jerry Calà racconta aneddoti e ricordi a Domenica In: un viaggio tra musica e cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jerry Calà è stato il protagonista di un’intervista coinvolgente a Domenica In, dove ha intrattenuto il pubblico con storie e aneddoti della sua carriera. Ospite di Mara Venier, l’attore ha condiviso momenti divertenti e ricordi affettuosi, tra cui la loro storia insieme, creando un’atmosfera di nostalgia e allegria. Durante la chiacchierata, Calà ha anche rivelato l’origine di una delle sue battute più celebri, “Capito?”, nata in un contesto comico durante uno spettacolo.

L’intervista di Jerry Calà: il legame con la musica

Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha chiesto a Jerry Calà di parlare del suo rapporto con la musica. L’attore ha risposto con entusiasmo, rivelando che la musica è stato il suo primo amore. A soli 14 anni, suonava in un complesso musicale a Verona, il gruppo più giovane d’Italia, dove il batterista aveva solo 12 anni. Calà ha raccontato come sua madre lo supportasse, permettendogli di uscire per esibirsi, mentre suo padre, più severo, lo puniva quando non andava bene a scuola, lasciandogli una tuta da meccanico sul letto. Questo aneddoto ha messo in luce il contrasto tra il sostegno materno e le aspettative paterne, elementi che hanno influenzato la sua carriera artistica.

Il legame con i Vanzina e i successi cinematografici

Jerry Calà ha dedicato un momento dell’intervista a parlare del suo rapporto con i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, sottolineando quanto debba loro. Ha spiegato che grazie a loro ha avuto l’opportunità di recitare in film che continuano a essere celebrati dal pubblico. Tra i titoli più iconici, ha menzionato “Sapore di mare“, che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. Calà ha anche ricordato il successo di “Vacanze di Natale“, dove ha voluto al suo fianco Christian De Sica, contribuendo a creare un film che è diventato un classico del cinema italiano.

Il rapporto speciale con Mara Venier

Durante la conversazione, Jerry Calà ha espresso la sua gratitudine nei confronti di Mara Venier, ricordando il loro legame durante gli anni in cui erano una coppia. L’attore ha rivelato che, quando a Venier venivano proposti film in dialetto veneto, lei rispondeva scherzosamente: “No, perché ghe ne basta uno in casa”, evidenziando il suo desiderio di mantenerlo con i piedi per terra. Questo aneddoto ha messo in luce il sostegno reciproco che hanno avuto nel corso delle loro carriere, rendendo il loro rapporto ancora più significativo.

L’intervista di Jerry Calà a Domenica In ha offerto uno sguardo affascinante sulla vita e la carriera di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano. Con il suo stile unico e il suo carisma, Calà continua a intrattenere e a far sorridere il pubblico, mantenendo viva la sua eredità artistica.

