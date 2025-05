Jeremy Renner spiega la sua assenza nei recenti film di Mission: Impossible

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jeremy Renner, noto per il suo ruolo di William Brandt nella saga di Mission: Impossible, ha fatto sapere perché non è tornato nei recenti capitoli della serie. L’attore, che ha recitato nei film del 2011 e del 2015, ha deciso di non partecipare alle ultime avventure dell’agente Ethan Hunt, la cui trama sembra essersi conclusa con “The Final Reckoning“. In un’intervista, Renner ha condiviso i motivi personali che lo hanno portato a questa scelta, rivelando un forte legame con la sua vita familiare.

La spiegazione di Jeremy Renner

In un’intervista con Josh Horowitz per il podcast “Happy Sad Confused“, Jeremy Renner ha chiarito le ragioni della sua assenza dai recenti film di Mission: Impossible. L’attore ha spiegato che, nonostante il suo amore per il franchise e per il suo protagonista Tom Cruise, ha dovuto rinunciare a vari progetti per motivi legati alla sua vita personale. “Amo Tom Cruise e adoro girare quei film. Sono così divertenti! Ma non potevo farlo”, ha affermato Renner, sottolineando l’importanza della sua famiglia.

Renner ha messo in primo piano il suo ruolo di padre, esprimendo il desiderio di stare vicino a sua figlia, Ava Berlin Renner. “Dovevo realmente essere un papà”, ha dichiarato, evidenziando come le riprese del settimo e dell’ottavo capitolo della saga abbiano richiesto quasi cinque anni, un impegno che non si conciliava con la sua scelta di dare priorità alla vita familiare. “Devo essere un padre. Non potevo andare a farli, giusto? E Dio benedica Cruise, e lo adoro. Avrei voluto essere in grado di farlo. Semplicemente non posso. Amo la scelta che ho preso. Adoro essere un padre: è il ruolo migliore che abbia mai avuto e che mai avrò”, ha aggiunto Renner, trasmettendo un forte senso di dedizione verso la sua famiglia.

La trama di Mission: Impossible – The Final Reckoning

L’ultimo capitolo della saga, “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, è stato scritto da Christopher McQuarrie ed Erik Jendresen. Tom Cruise non solo interpreta il ruolo principale, ma è anche produttore del film, collaborando con Paramount Pictures e Skydance. La trama si concentra sulla lotta di Ethan Hunt contro un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity, che minaccia di scatenare il caos nel mondo se dovesse finire nelle mani sbagliate.

Il cast del film include nomi noti come Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga e Angela Bassett, tutti impegnati in un’avventura ricca di azione e colpi di scena. “Mission: Impossible – Dead Reckoning“, distribuito nel 2023, ha già catturato l’attenzione del pubblico, e le aspettative per il nuovo capitolo sono alte. La saga continua a essere un punto di riferimento nel genere action, grazie alla sua capacità di rinnovarsi e sorprendere gli spettatori con trame avvincenti e sequenze mozzafiato.

