Jeremy Renner parla di Knives Out 3: tra Marvel e nuove avventure cinematografiche

La carriera di Jeremy Renner continua a evolversi, mentre l’attore si allontana gradualmente dall’universo Marvel. Tuttavia, il suo legame con quei set sembra rimanere forte, come dimostra il suo recente intervento riguardo al suo ruolo in “Knives Out 3”. In questa occasione, Renner ha condiviso le sue impressioni sul lavoro con il regista Rian Johnson, rivelando dettagli interessanti sul progetto e sul suo approccio alla recitazione.

L’esperienza di Jeremy Renner in Knives Out 3

Jeremy Renner ha recentemente rotto il silenzio sul suo coinvolgimento nel nuovo capitolo della saga “Knives Out”, diretto da Rian Johnson. Durante un’intervista con il podcast “Happy Sad Confused”, l’attore ha espresso la sua curiosità riguardo al film, ammettendo di non sapere molto sul suo utilizzo nel progetto. “Non posso dire niente. Non so come lo stia usando o non usando, non lo so”, ha dichiarato Renner, sottolineando l’interesse che nutre per il regista.

Rian Johnson è descritto da Renner come un individuo affascinante e intelligente, capace di creare un ambiente di lavoro stimolante. “Niente lo irrita”, ha aggiunto l’attore, evidenziando l’importanza di lavorare con una persona così positiva. Renner ha anche condiviso la sua emozione nel partecipare a “Knives Out”, affermando che la possibilità di recitare sotto la direzione di Johnson è stata una delle motivazioni principali per cui ha accettato il ruolo.

La battuta su Marvel e il ruolo misterioso

Durante l’intervista, Renner ha fatto una battuta che ha suscitato il sorriso dei fan: “È come un film Marvel, davvero, perché non so cosa diavolo ho fatto”. Questa affermazione, pur essendo una gag, mette in luce la complessità e il mistero che circondano il suo ruolo nel film. Nonostante ciò, l’attore ha confermato di aver letto la sceneggiatura, un aspetto che non sempre è garantito nei film del Marvel Cinematic Universe, e di averla apprezzata molto.

Tuttavia, Renner ha mantenuto il riserbo riguardo al suo personaggio in “Knives Out 3”. Le speculazioni continuano a circolare, con alcune voci che suggeriscono che l’attore potrebbe interpretare una versione di se stesso nel film. Questa possibilità aggiunge un ulteriore strato di curiosità e attesa attorno al progetto.

L’attesa per Knives Out: Wake Up Dead Man

Con l’uscita di “Knives Out 3” prevista per il prossimo futuro, i fan sono in trepidante attesa di scoprire di più su questo nuovo capitolo. La prima immagine di Daniel Craig nel film, intitolato “Knives Out: Wake Up Dead Man”, ha già suscitato grande interesse. La combinazione di un cast di talento e la direzione di Rian Johnson promettono di offrire un’esperienza cinematografica avvincente.

In un panorama cinematografico in continua evoluzione, Jeremy Renner si sta affermando come un attore versatile, pronto a esplorare nuovi orizzonti al di fuori del mondo Marvel. Con il suo coinvolgimento in “Knives Out 3”, Renner dimostra di essere pronto a intraprendere nuove sfide e a sorprendere il pubblico con il suo talento.

