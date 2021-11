Jeremy Renner e Hailee Steinfeld: Occhio di Falco non è più solo

Jeremy Renner torna nei panni dell’eroico Occhio di Falco nell’attesa serie di Disney+ “Hawkeye”.

Jeremy Renner veste nuovamente i panni di Clint Barton, supereroe della Marvel la cui arma per sconfiggere ogni tipo di malvagità è arco e freccia, dopo “The Avengers” del 2012.

Nella nuova serie Disney Plus “Hawkeye” il supereroe incontra la sua più grande fan, Kate Bishop – interpretata da Hailee Steinfeld -, una ricca ragazza di Manhattan che sin da bambina ha dedicato la sua vita a diventare un supereroe proprio come lui.

La serie è composta da sei episodi, i primi due in uscita proprio oggi sulla piattaforma Disney+.

Nella storia troviamo il supereroe oramai rassegnato al fatto che le sue avventure siano terminate. A un certo punto però la sua vita si intreccia a quella della sfrenata Kate Bishop, fan dell’eroe e aspirante eroina. E così che i due formano una nuova alleanza, una “strana coppia” di arcieri, pronta per sconfiggere il male.

Parlando con Variety, Jeremy Renner e Hailee Steinfeld raccontano di come i loro personaggi si allineino o meno con le loro esperienze di vita reale e quali aspettative avessero rispetto al progetto dei Marvel Studios.

Alla domanda:

Jeremy Renner risponde:

“Penso che ci siano alcune somiglianze con questa. Magari togli l’aggettivo estremo, o altro. Potrebbe essere solo, sai, scontroso e tremendo. Non lo so. Sì, ci sono alcune linee che si confondono, ma non così tante. Lei è semplicemente brava nel suo lavoro e io sono bravo nel mio. E poi è un grande mix di personaggi. Penso che ci sia un grande, meraviglioso bisogno che questi personaggi coesistano”.

Hailee Steinfeld invece racconta:

“In tutta onestà, non sapevo esattamente cosa aspettarmi. In realtà ero nel bel mezzo di un altro progetto quando ho ricevuto la chiamata per questo. E sapevo solo che stavo passando dall’uno all’altro, e che sarebbe stato completamente diverso. Questo lo sapevo. Ma non so se davvero avrei potuto prepararmi per qualcosa del genere. C’era, sai, una parte di me po’ scoraggiata, ma ho avuto un meraviglioso supporto entrando in questo progetto e mi sono sentita molto accolta e supportata”.