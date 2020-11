Jeremy Irons protagonista di “Munich”, film adattamento Netflix

Jeremy Irons protagonista del film Netflix “Munich”, tratto dal best-seller dal titolo omonimo del 2017 scritto da Robert Harris.

“Munich”, nuovo film Netflix con protagonista Jeremy Irons

Jeremy Irons, attore britannico Premio Oscar, visto recentemente nella miniserie “Watchmen” e interprete di moltissime opere sia per il piccolo che per il grande schermo, sarà protagonista del film Netflix “Munich”. Tratto dal romanzo dal titolo omonimo scritto da Robert Harris, già autore del romanzo Fatherland, il film è ambientato nell’autunno del 1938, quando l’Europa è sull’orlo della guerra. Adolf Hitler sta per invadere la Cecoslovacchia e il governo di Neville Chamberlain cerca disperatamente una soluzione pacifica. Hugh Legat e Paul von Hartmann, un diplomatico tedesco, partecipano ad una conferenza d’emergenza a Monaco, ma ben presto sotterfugi e pericoli imminenti li troveranno impreparati.

Jeremy Irons interpreta Chamberlain, al fianco di George McKay, attore dello straordinario “1917” di Sam Mendes, nei panni di Legat. A completare il cast Jannis Niehwöhner (“The Turncoat”), Liv Lisa Fries (“Babylon Berlin”), Erin Doherty (“The Crown”), Sandra Hüller (“Toni Erdmann”), August Diehl (“A Hidden Life”) , Robert Bathurst (“Downton Abbey”) e Marc Limpach (“Bad Banks”). Martin Wuttke, interprete di Hitler in “Bastardi senza gloria”, tornerà nel ruolo del dittatore tedesco. La sceneggiatura adattamento del romanzo è stata curata da Ben Power, mentre la regia è affidata a Christian Schwochow.

“È fantastico che un grande attore come Jeremy Irons interpreti Neville Chamberlain. Questa è inoltre anche la prima volta che un film cerca di mostrare Chamberlain in una luce diversa, più comprensiva”, ha dichiarato Robert Harris. Le riprese del film sono iniziate in Germania e si sposteranno anche nel Regno Unito. La piattaforma Netflix rilascerà il film nel 2021.

Giorgia Terranova