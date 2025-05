Jeremy Allen White e Austin Butler protagonisti di un nuovo film gangster per A24

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo entusiasmante progetto che vedrà come protagonisti due attori di grande talento: Jeremy Allen White, noto per il suo ruolo in “The Bear“, e Austin Butler, celebre per la sua interpretazione di Elvis nel film di Baz Luhrmann. I due attori saranno i protagonisti di “Enemies“, un film di genere gangster diretto da Henry Dunham, prodotto dallo studio A24. La produzione, con un budget di 25 milioni di dollari, inizierà a Chicago durante l’estate, come riportato da Deadline.

La trama di enemies

“Enemies” racconta la storia di un detective instancabile e di un famigerato killer a pagamento, le cui vite si intrecciano in una spirale di violenza e tensione. Il film promette di esplorare il conflitto tra questi due personaggi, portandoli verso un confronto finale che si preannuncia drammatico e avvincente. La sceneggiatura di Dunham, che ha già dimostrato il suo talento con il thriller “The Standoff at Sparrow Creek“, si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti intensi.

La produzione del film sarà curata da Ari Aster e Lars Knudsen, fondatori della società di produzione Square Peg, in collaborazione con A24. A completare il team di produzione ci sarà anche Alejandro De Leon, mentre Josh Bachove assumerà il ruolo di produttore esecutivo. Con un cast di attori di alto livello e una trama intrigante, “Enemies” si candida a diventare uno dei film più attesi della stagione.

I progetti futuri di jeremy allen white e austin butler

Oltre a “Enemies”, Jeremy Allen White e Austin Butler hanno in programma altri progetti interessanti. White tornerà a vestire i panni di Carmy nella quarta stagione di “The Bear“, in arrivo su Disney+ il 26 giugno. Tutti gli episodi saranno disponibili in un’unica soluzione, offrendo ai fan la possibilità di immergersi nuovamente nel mondo del ristorante di Chicago. Successivamente, l’attore sarà protagonista del biopic “Deliver Me From Nowhere“, che racconta la vita del leggendario musicista Bruce Springsteen.

Austin Butler, dal canto suo, sarà presente nel film “Caught Stealing“, diretto da Darren Aronofsky. Prima di questo, l’attore avrà un breve ruolo in “Eddington“, il nuovo progetto di Ari Aster, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes. Questo film, un western ambientato durante la pandemia di coronavirus del 2020, vedrà la partecipazione di attori di spicco come Pedro Pascal e Joaquin Phoenix, segnando un’importante tappa nella carriera di Butler.

Il regista henry dunham e il suo percorso

Henry Dunham, regista e sceneggiatore di “Enemies”, ha già dimostrato le sue capacità con il thriller “The Standoff at Sparrow Creek“, uscito nel 2018. Questo film, che segue le indagini di un ex poliziotto diventato miliziano dopo una sparatoria a un funerale della polizia, ha ricevuto recensioni positive per la sua narrazione avvincente e i colpi di scena ben costruiti. Con “Enemies”, Dunham avrà l’opportunità di esplorare un nuovo genere e di lavorare con attori di grande talento, il che potrebbe portare a un ulteriore sviluppo della sua carriera nel panorama cinematografico.

Con la produzione di “Enemies” in arrivo e i progetti futuri di Jeremy Allen White e Austin Butler, il mondo del cinema si prepara a vivere un periodo ricco di novità e sorprese. La combinazione di un cast di alto profilo, una trama intrigante e la direzione di un regista promettente rende questo film uno dei titoli da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

