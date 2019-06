Jennifer Morrison nel cast di “This Is Us”

Grandi notizie per “This Is Us”, serie tv creata da Dan Fogelman e trasmessa dal 20 settembre 2016 dall’emittente NBC, arrivata alla sua quarta stagione. Jennifer Morrison è entrata a far parte del cast.

Prime indiscrezioni sul possibile ruolo di Jennifer Morrison nella complessa vita dei Pearson

La dolce Jennifer Morrison, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato Emma Swan in “C’era una volta”, avrà un ruolo importante nella quarta stagione di “This Is Us”, anche se non se ne sa ancora molto.

Lo show andrà in onda da martedì 24 settembre su NBC negli USA e in seguito su FoxLife in Italia.

Avevamo lasciato nel finale della terza stagione Rebecca sul letto di morte circondata dalla sua grande famiglia. Accanto a lei c’era Nicky, il fratello di suo marito Jack, il figlio di Kevin e altri membri del nucleo. Si tratta di un salto nel futuro come ci ha abituato da sempre la serie che non ha una narrazione lineare.

Jennifer Morrison probabile fidanzata di Kevin?

In questo contesto si potrebbe inserire molto bene Jennifer Morrison, che potrebbe essere la nuova compagna di proprio Kevin, che aveva chiuso con la sua ex moglie Zoe che non voleva bambini.

La costruzione temporale di “This Is Us”, che crea aspettativa nel pubblico, la natura di family drama che non si distanzia dalla vita reale e l’ottima interpretazione di tutto il cast, hanno garantito allo show una durata di almeno sei stagioni (già confermate le prossime tre). Il tempo ci dirà se Jennifer Morrison sarà disposta a far parte di un progetto a così lunga scadenza.

É un momento molto intenso per l’attrice della serie “Once Upon a Time”, che arriva a “This is Us” dopo aver lanciato recentemente la sua casa di produzione, chiamata Apartment 3C Productions. La Morrison ha anche esordito come regista in “Sun Dogs”. Siamo sicuri che la sua partecipazione alla serie tv di Dan Fogelman sia la ciliegina sulla torta.

Ivana faranda

19/06/2019