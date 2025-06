Jennifer Love Hewitt torna nel franchise horror “So cosa hai fatto” grazie all’ispirazione di Jamie Lee Curtis

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Jennifer Love Hewitt, nota attrice americana, ha recentemente rivelato che il suo ritorno nel franchise horror “So cosa hai fatto” è stato fortemente influenzato da una collega di grande successo, Jamie Lee Curtis. Questo cult del 1997, che ha segnato un’epoca nel genere teen-slasher, vedrà la Hewitt riprendere il suo iconico ruolo di Julie James dopo ben 27 anni. La nuova pellicola, intitolata semplicemente “So cosa hai fatto“, è attesa con grande curiosità dai fan del genere.

L’influenza di Jamie Lee Curtis

La figura di Jamie Lee Curtis è centrale nel panorama dell’horror, avendo interpretato Laurie Strode nella celebre saga di “Halloween” di John Carpenter. La Hewitt ha espresso il suo apprezzamento nei confronti della Curtis, sottolineando come la sua carriera abbia aperto la strada a molte attrici nel settore. “Jamie Lee Curtis ha davvero aperto la strada per tutte noi, per poter fare tipo *119 di questi film e continuare anche a 60 anni, restando delle vere badass,” ha dichiarato *Hewitt. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla carriera della Curtis, ma anche un segnale di come le attrici possano continuare a lavorare in ruoli significativi anche con il passare del tempo.

La carriera di Jamie Lee Curtis è iniziata nel 1978 con “Halloween“, e da allora ha partecipato a numerosi sequel, consolidando il suo status di icona dell’horror. La sua recente partecipazione a una trilogia di “Halloween” tra il 2018 e il 2022 ha ulteriormente dimostrato la sua resilienza e il suo impegno nel genere, ispirando nuove generazioni di attrici come Jennifer Love Hewitt.

L’entusiasmo per il ritorno di Neve Campbell in “Scream 7”

Un altro aspetto che ha entusiasmato Jennifer Love Hewitt è il ritorno di Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott in “Scream 7“. La Campbell, protagonista della saga horror creata da Wes Craven, ha catturato l’attenzione dei fan con il suo annuncio di partecipazione al nuovo capitolo. Hewitt ha commentato: “È davvero bello che tutte queste persone stiano tornando e facendo di nuovo queste cose. È davvero bello“. Questo spirito di comunità tra le attrici del genere horror sottolinea l’importanza di mantenere viva la tradizione e il legame tra le generazioni.

Dettagli sul nuovo capitolo di “So cosa hai fatto”

Il sequel di “So cosa hai fatto” vedrà Jennifer Love Hewitt tornare accanto a Freddie Prinze Jr., che riprenderà il suo ruolo di Ray Bronson. La pellicola non solo riporterà in scena i personaggi amati dai fan, ma introdurrà anche nuove figure, come Madelyn Cline e Chase Sui Wonders, che si uniranno al cast. La data di uscita del film è fissata per il 18 luglio 2025, e le aspettative sono alte, considerando il successo del franchise originale.

Con il ritorno di attrici iconiche e l’introduzione di nuove generazioni di talenti, il mondo dell’horror continua a evolversi, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. La combinazione di nostalgia e innovazione promette di rendere questo sequel un evento imperdibile per gli appassionati del genere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!