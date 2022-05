Jennifer Lopez produrrà una serie limitata basata su “Cenerentola”

Jennifer Lopez produrrà esecutivamente la serie adattamento di “Cenerentola” di Rodgers & Hammersteins.

Secondo Deadline, l’ultimo adattamento di Cenerentola di Rodgers & Hammersteins è in lavorazione come una prossima serie limitata con Nuyorican Productions, Skydance Television e Concord Originals di Jennifer Lopez incaricati della produzione. La serie fa parte di un accordo per realizzare titoli più originali per la libreria di musical di Concord.

Jennifer Lopez per una favola senza tempo

Dopo il successo della prima del musical televisivo Peter Pan del 1955, la CBS era alla ricerca del loro prossimo progetto adatto alle famiglie. Cenerentola di Rodgers e Hammerstein ha debuttato nel 1957 e si basa sulla versione francese del familiare racconto di una giovane donna maltrattata che sfugge al suo destino di servitù della malvagia matrigna e delle sorellastre per ballare con il principe con l’aiuto della sua fata madrina.

È stato l’unico musical di Rodgers e Hammerstein scritto per la televisione, che era di per sé un’idea nuova e nuova, e comprendeva un cast stellato, inclusa Julie Andrews nel ruolo del protagonista.

La serie dovrebbe avere una versione originale del musical classico, con la storia scritta da Rachel Shukert (GLOW, The Baby-Sitters Club); Shukert sarà anche produttore esecutivo e showrunner. Altri produttori esecutivi includono Lopez con i partner Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina attraverso Nuyorican Productions.

Il musical ha avuto il pubblico più vasto nella storia della televisione

Il musical ha avuto il pubblico più vasto nella storia della televisione al momento della sua uscita con il 60% della popolazione statunitense che si è sintonizzata per vedere Andrews diventare una principessa. Tuttavia, dal punto di vista della critica, è stato tutt’altro che magico. Ha ricevuto recensioni contrastanti dopo la sua prima con commenti su una messa in scena imbarazzante e strane scelte di costume. Nonostante queste critiche, il musical è stato nominato per tre Emmy Awards, tra cui la migliore attrice protagonista per Andrews e il miglior contributo musicale per la televisione per Rodgers.

Bost ha parlato del rilascio di un altro adattamento del racconto classico e del coinvolgimento di Lopez nella serie, affermando:

La storia di Cenerentola è più che mai senza tempo. Questa ambiziosa storia di romanticismo, famiglie non convenzionali e il sorprendente potere dei desideri ha ispirato il pubblico di tutto il mondo per secoli e siamo entusiasti di lavorare con Jennifer, Rachel, Concord e The Rodgers & Hammerstein Organization per portare la nostra nuova interpretazione a lo schermo.

Dilley ha parlato anche del progetto e della partnership tra le aziende, aggiungendo:

“Rodgers & Hammerstein hanno esaltato la già magica storia di Cenerentola con la loro musica iconica che ha attratto leggende dello schermo e del palcoscenico durante le sue numerose e amate e pluripremiate iterazioni nel corso degli anni. La nostra collaborazione con Skydance e Nuyorican su questo progetto è il primo passo di molti verso il nostro obiettivo collettivo di sostenere i classici senza tempo per una nuova generazione e Rachel è la voce perfetta per espandere questa storia in modo contemporaneo. Con il supporto di talento e l’esperienza musicale di Lopez, questa nuova e originale iterazione di Cenerentola porterà avanti la tradizione di dare vita al musical per una generazione di spettatori.”

Mina Franza

12/05/2022