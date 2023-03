Jennifer Lopez al centro dell’attenzione con Unstoppable, il nuovo biopic prodotto da Ben Affleck e Matt Damon

Jennifer Lopez ha appena annunciato il suo prossimo progetto cinematografico, Unstoppable, un biopic prodotto dalla Artists Equity, l’azienda fondata dal marito Ben Affleck e dal collega Matt Damon.

La trama del film racconta la storia vera di Anthony Robles, un atleta nato senza una gamba che ha conquistato il titolo nazionale della lotta libera. Jennifer Lopez interpreterà un ruolo ancora sconosciuto, ma il film segnerà il debutto alla regia di William Goldenberg, un famoso montatore di Hollywood candidato cinque volte all’Oscar.

Goldenberg ha collaborato in passato con Affleck in pellicole come Argo, Insider- Dentro la verità, Seabiscuit – Un mito senza tempo, Zero Dark Thirty e The Imitation Game. Il montatore ha lavorato su Air – La storia del grande salto, un biopic sul celebre accordo tra Nike e Michael Jordan, in cui Ben Affleck ha recitato e prodotto insieme a Matt Damon. Il film Air, in uscita il 6 aprile, rappresenta la riunione sullo schermo dei due attori e produttori.

Per quanto riguarda Unstoppable, Deadline ha annunciato l’ingresso di Jennifer Lopez nel cast senza rivelare altri dettagli sul resto degli attori coinvolti. Il film racconta la storia di un atleta che, nonostante la sua disabilità, è riuscito a diventare uno dei migliori nella sua disciplina, dimostrando una forza di volontà e una determinazione inarrestabili. La storia di Robles è stata fonte di ispirazione per molte persone, e il film potrebbe essere un successo al botteghino e ottenere anche una nomination agli Oscar.

Per Jennifer Lopez, Unstoppable rappresenta una nuova sfida in una carriera già ricca di successi. L’attrice e cantante è stata recentemente impegnata nella sua carriera musicale, e ha pubblicato il progetto “This Is Me… Now”, che celebra il ventesimo anniversario dell’uscita dell’album “This Is Me…Then”. Nel progetto, spiccano brani dedicati al marito, come “Dear Ben Pt.II” e “Midnight Trip to Vegas”, ispirato al loro matrimonio celebrato nel luglio del 2022.

Conclusioni

Con Unstoppable, Jennifer Lopez potrebbe dimostrare ancora una volta la sua versatilità come attrice, e il fatto che il film sia prodotto dalla casa di produzione di suo marito Ben Affleck e del suo amico Matt Damon, potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per l’attrice a dar il meglio di sé. Mentre attendiamo ulteriori informazioni sul cast e sulla data di uscita del film, non ci resta che aspettare con impazienza l’arrivo di Unstoppable, un film che promette di ispirare e motivare il pubblico con la storia vera di un atleta che ha superato ogni ostacolo per raggiungere il successo.